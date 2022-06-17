Biraz önce onaylandı! Kredi notu yerlerde olanlara sicili kötü olanlara 50 bin TL verilecek! Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve her şeye zam gelmesi sonrasında vatandaşların para ihtiyaçları artmış durumda. Bu anlamda acil olarak para lazım olduğunda bankalara gitmek gerekiyor. Fakat kredi notu kötü olanlara maalesef para verilmiyor. Biraz öncede ortaya koyduğumuz gibi bankalar tarafından kredi notu düşük olan vatandaşlara kredi verilmiyor. Kişiler ise para alabilmek için kredi notlarını arttırmak için detayları araştırıyor. Kredi notu, bir vatandaş bağlamında ödünç alınan bir kredinin geri ödeme performansını değerlendiren ve derecelendiren bir sistemdir.

Kredi notları vatandaşların gelir düzeylerine göre belirlenmektedir. Bu anlamda bankalardan kullanılan kredilerin zamanında ödenip, ödenmediğine de bakılır. Vatandaşlar krediden faydalanmak isterse eğer, banka bu kredi notunu inceler. Kredi notları, bankaların tüketicileri anlamasını sağlar. Düşük kredi notu olan tüketicileri yüksek riskli müşteri grubuna getiren bankalar genelde bu segmente kredi vermek istemezler.

Kredi notu yükseltmek için bazı yollar vardır

Kredi notlarını arttırmak isteyen vatandaşlar öncelikle bankalardan aldıkları kredileri zamanında ödemelidir. Banka kredi borçlarının ödenmemesi kredi notlarında oldukça düşüş yaşanmasına neden olur. Kredi notunuz yüksek olduğu sürece vatandaşlara istedikleri kadar kredi verilir.

Akbank kredi notu düşük olanlara 50 bin TL veriyor

Akbank özellikle emekli vatandaşlarımız için oldukça güzel kampanyalar düzenliyor. Bu anlamda kredi notu kötü olanlara 50 bin TL’ye kadar para verilecek. Akbank’tan kredi almak için Akbank direk uygulamasını kullanarak cep telefonunuzdan SMS atmanız yeterlidir. Ayrıca size en yakın Akbank şubesine giderek kredinizi elden de alabilirsiniz.