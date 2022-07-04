Biraz evvel duyuruldu! SGK ve Bağkur’lu milyonlarca emekli bekliyordu! 4.250 TL ödeme müjdesi!

Milyonlarca emekliye 4250 lira ödeme müjdesi geldi. Başvurular tamamen ücretsiz ve başvurular anında onay alacak. Emekliler, elden veya bordro hesaplarından para çekebilirler. Promosyon ödemelerine ilişkin bankalardan güncel veriler gelmeye başladı. Promosyon ücretleri maaşa göre değişmektedir. Promosyonlara ek olarak, bankalar emeklilere ekstra ödeme yapıyor. Sonuç olarak, alınan promosyonların miktarında da artışlar yaşandı. Yeni emekli olmuş kişiler maaşlarını başka bir bankaya kolayca aktarabilir ve promosyon parasını hemen alabilirler. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli maaşları farklı bankalara nasıl aktarılır? Maaş bazında ne kadar ödenir? Güncel promosyon verileri aşağıdadır!

Son Dakika Açıklaması Geldi!

Son dakika promosyon duyurusu! Bankaların şu anda sunduğu emeklilik yardımlarının miktarını bütün emekliler merak ediyor. En yüksek promosyonu sunan bankaya geçiş yapmayı düşünen vatandaşlar güncel tutarı takip ediyor. Tam 4 bin 250 TL ödeme almayı istediğiniz zaman mutlaka promosyon ödemelerini yakından takip etmelisiniz. Böylece tam da beklentinizi karşılayacak bir şekilde ödeme almanız da mümkün olacaktır.

Promosyonlara ek olarak, bankalar emeklilere ekstra ödeme yapıyor. Yeni emekli olduysanız, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olan bankadan ilk maaşınızı aldıktan sonra maaşınızı dilediğiniz bankaya kolayca aktarabilirsiniz. Bankalarla 3 yıl çalışmayı kabul ederseniz, banka maaşla birlikte promosyonu da öder. Yani ikinci ayın maaşını bankadan kişiler promosyonlu olarak alıyorlar. Bu ödeme 3 ay bir aynı banka üzerinden gerçekleşiyor.

Taban Tutar Belli Oldu!

1.500 TL’ye kadar kazanan emekliler 500 TL, 1.500-2.000 TL arası promosyon ödemeleri alacaklar. 500 TL 625 TL, 2.500 TL’den fazla kazananlar 750 TL bandında promosyon alacak. Ama bunlar taban miktarlar…

Yani özel bankalar belirlenenden daha fazla promosyon tutarı sunabilmektedir. Ayrıca emeklilerin yüksek oranlardan faydalanmak için 3 yıl beklemesi gerekmiyor. Bunu yapmak için emeklilerin emekli maaşının yatırıldığı bankayı değiştirmeleri yeterlidir.

Banka değiştirmek ise bu süreçte oldukça kolaydır. Burada bankaya verdikleri taahhüt sürecini dolduran emekliler isterlerse farklı bir bankaya başvuruda bulanabilirler. Böylece ayrıcalıklı bir şekilde ödeme alabilirsiniz.