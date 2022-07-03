Bir Zamanlar Fenerbahçe’de Oynayan Miroslav Stoch, Süper Lig’e Dönüyor!

Miroslav Stoch 2017-18 yılları arasında veda ettiği Süper Lig’e geri dönmek için hazırlıklara başladı. Fenerbahçe’de adıyla damga vuran deneyimli kanat oyuncusu sürpriz bir imza ile yeniden dönüş yapabilir. Miroslav Stoch menajerlerin kurduğu diyalog ile flaş bir transfer olabilir. İşte bu konu ile ilgili detaylar… Miroslav Stoch’un yeni adresi bir kez daha Süper Lig olacak gibi görünüyor. Slovan Liberec ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 32 yaşında olan sol kanat, menajerlerin iletişimi ile Süper Lig’in yeni ekipleri için öneriliyor.

Miroslav Stoch İlk Sezonunda Damga Vurmuştu

2010-11 sezonunda 5,5 milyon Euro ödenerek Fenerbahçe’ ye transfer olan Miroslav Stoch, O yıllarda çok güzel bir performans sergilemişti. Sarı-Lacivertli takım ile birlikte Süper Lig şampiyonluğunu el de etti. İlerleyen zamanlarda beklenmeyen bir düşüş yaşayan Miroslav Stoch; PAOK, daha sonra Al Ain gibi takımlara kiralandı. Daha sonra ise Prag ‘ a transfer oldu.

Miroslav Stoch 2 sene sonra ise 1,5 milyon Euro ödenerek tekrar PAOK’a imza attı. 2020-21 sezonu ara transfer döneminde Lubin takımına transfer olan ünlü futbolcu 2021-22 sezonunu da Slovan takımına geçmişti. O yıllarda sürekli olarak transfer dönemi yaşamıştı. Şimdilerde ise deneyimli oyuncunun tekrar Süper Lige döneceği konusunda dedikodular var. Miroslav ‘ ın da geri dönmek istediğine dair bilgiler alındı. İlerleyen günlerde detaylar belli olacak.

Stoch Geri Dönmek İstiyor

Gelen haberler göre; Çekya ekibiyle sözleşmesi biten ve bonservisini almış olan 32 yaşındaki Miroslav Stoch’un Süper Lig’e dönmek istediği hakkında bilgi geldi. Menajerler aracılığıyla Süper Lig’in yeni takımları için tavsiye edilen Slovak futbolcunun maaş konusunda da sıkıntı çıkarmayacağı konuşulanlar arasında yer alıyor.

Süper Lig’ in ekipleri, Slovan Liberec’de sezonun yarısında oynamayan Miroslav Stoch’un son durumu için bilgi toplamaya çalışıyor. 32 yaşındaki ünlü futbolcu ile ilgili raporların olumlu gelmesi durumunda transfer önerisi değerlendirmeye alınıp transfer edilecek ve süper lig de yerini alacak.

Fenerbahçe ‘ nin Rakibi Olan Kiev ‘ de Sıkıntı Çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turunun ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Dinamo Kiev Kulübü’nden gelen açıklama da maçın savaş nedeniyle Ukrayna’da oynanamayacağı bilgisi verildi. Bu açıklama sonrası ise maçın oynanacağı stat belli oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle karşılaşmanın Polonya’da oynanacağı bilgisi verildi. Buna göre Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki ilk maç 20 Temmuz’da Polonya’nın Lodz eyaletinde ki King’s Stadium’da yapılacak. Bu maçın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’ de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Hazırlık Maçları Devam Ediyor

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus tarafından yönetildiği su günlerde sezon öncesi hazırlık maçlarına ağırlık verilmesine başlandı. Sarı lacivertli takım, hazırlık maçı kapsamında ilk olarak Skupi ile bir maç oynadı ve berabere bitti. Fenerbahçe ikinci maçında Tiranayı 4-0 mağlup etti, son olarak Katar ekibi Al Shamal’ı 4-2’lik bir skorla yendi. Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ilerleyen günlerde Partizan ve Mol Vidi gibi takımlarla da karşı karşıya gelecek. 27 Temmuz’da Kiev ile kendi evinde karşılacak Sarı lacivertlilerin, hazırlık maçlarında iyi gittiğini söylemek yanlış olmaz. 20 Temmuz’da Kiev’de oynanacak maç ise Polonya’da yapılacak. Savaştan dolayı böyle bir karar verildi.