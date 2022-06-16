Bir Zamanlar Çukurova gerçek mi? Gerçek hikaye Adnan Yaman Holding kimin?

Ekranlardan Bir Zamanlar Çukurova geçti. Yayınlandığı 4 sezonda reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova güzel hikayesiyle sona gelindi. ATV’nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova final yaparak ekran macerasını tamamladı. Ancak Bir Zamanlar Çukurova finalinde sonu herkesi sevindirdi. Dizinin karakterlerinin 2022 yılında ne yaptıkları, kaç yaşında oldukları açıklandı. Hal böyle olunca Bir Zamanlar Çukurova gerçek mi? Bir Zamanlar Çukurova gerçek hikaye mi? Bir Zamanlar Çukurova gerçekte hangi aile gibi sorular geldi! Tam bir senarist başarısı olan yapım bitmesi de çok konuşuldu.

Bir Zamanlar Çukurova gerçek hikaye mi?

Türkiye’nin 4 sezonda izlediği en iyi işlerden biri olan Bir Zamanlar Çukurova hikayesi gerçek değil! Adana’da yaşayan Bir Zamanlar Çukurova’da böyle bir aile yok. Tamamen senarist başarısı olan dizi gerçeğe o kadar benzerdi ki dizi finali gerçekle eşdeğer oldu!

Bir Zamanlar Çukurova gerçek mi?

ATV fenomen işi Bir Zamanlar Çukurova gerçek değil! Tamamen kurgu ve senarist başarısı olan iş soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Adnan Yaman Holding var mı?

Türkiye’de Adnan Yaman Holding diye Adana’dan çıkmış bir Holding yok. Tamamen senarist ve ekran başarısı olan bir Zamanlar Çukurova bitse de tekrardan başlar mı günümüzde devam eder mi bilinmiyor ancak şu an masa da böyle bir durum söz konusu değil!