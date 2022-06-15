Bir Taksici Hakan Yufkacıgil’i Hastanelik Etti!

Oyuncu Hakan Yufkacıgil, Kızlarım İçin, Cesur Yürek ve en son Payitah Abdülhamit gibi dizilerden hatırlıyor. Yakışıklı oyuncu şimdiye kadar pek çok dizi ve filmde rol aldı. Başına gelen son olay ise kan dondurdu.

Duyan kimsenin inanamadığı bu olayda Yufkacıgil bir taksi şoförünün saldırısına uğradı. Son zamanlarda İstanbul’da taksi sorunu çok tartışılan bir konu haline gelmişti. Ancak bu tartışma bir süredir unutulmuş gibiydi.

Artan benzin fiyatları ve zorlaşan hayat şartları nedeniyle taksi şoförleri ve diğer yolcular arasındaki tartışma bazen hararetleniyor. Bu olaylardan birisi de Hakan Yufkacıgil’in başına geldi.

Kısa Mesafe Tartışması

Hakan Yufkacıgil Beşiştaş semtinde taksiye biner ve taksi şoförüne Akatlar’da inmek istediğini söyler. Şoför bu mesafeyi çok kısa bulur ve sinirlenir. Yufkacıgil’in aracında inmesini ister. Ama Hakan Yufkacıgil de bu tavra karşı sessiz kalmak istemez ve inse de ondan şikayetçi olacağını söyler.

Ne olduysa bundan sonra olmuştur ve çok sinirlenen şoför araçtan inip Hakan Yufkacıgil’le kavga etmeye başlar. Kavga o kadar şiddetlenir ki Yufkacıgil hastaneye kaldırılır. Ancak şoför bu iddiaların aksine farklı bir hikâye anlatmaktadır.

Şoförün İddiaları

Şoför Hakan Yufkacıgil’in video çekmek istediğini ve kendisini arabadan attığını söylüyor. Hakan Yufkacıgil ise bunu arabanın plakasını almak için fotoğraf çekmek amacıyla yaptığını söylemişti. Şoföre göre Hakan Yufkacıgil olay sırasında çok alkollüdür.

Bu yüzden hem kendisine hem de arabasına saldırmış ve zarar verişti. Yani Yufkacıgil’in iddialarının aksine zarar gören ve mağdur olan kendisidir. Ayrıca diğer araba ve şoförlere de saldırdığı için olayın başka şahitleri de vardır. Dayak yeme ile bir ilgisinin olmadığını da söyleyen şoför olay sırasında tartışmadan sonra oradan ayrıldığını ve oyuncunun kimden dayak yediğini bilmediğini iddia ediyor.

Olay Henüz Çözülmedi

Her iki tarafın da mağdur olduğunu söylediği bu olayda Hakan Yufkacıgil’in hastaneye kaldırıldığı ve bir darp raporu aldığı doğrudur. Oyuncu şoförün kendisine saldırmasından sonra ağır darbeler aldığı için kendinden geçtiğini ve bilincini yitirdiğini söylüyor.

El kemiklerinde kırıklar oluşan oyuncunun burnu da olay sırasında kırılmış. Yaşadığı bu olayın ardından Yufkacıgil şoför hakkında şikâyette bulundu. Ancak olay henüz tam olarak çözülmedi.

Kısa Mesafe

Olayın ayrıntıları oldukça kötü ve artık herkesin trafikte ne kadar sinirli olduğunun da bir ispatı gibi. Kısa mesafe yüzünden böyle bir tartışmanın çıkması bile içler acısı bir durum. Hakan Yufkacıgil’in şikayetinin nasıl sonuçlanacağı henüz belirsiz. Ancak oyuncunun yaşadıkları oldukça kötü.

Hakan Yufkacıgil Kimdir?

Hakan Yufkacıgil izleyicilerin çeşitli dizilerden tanıdığı bir isim. 1980 senesinde İstanbul’da doğan oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini Bursa Devlet Tiyarosu’nda kursiyerlik yaparak yaşamış. Daha sonra İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın Tiyatro bölümünü de tamamlamış. Çemberimde Gül Oya dizisi oyuncunun yer aldığı ilk televizyon dizisi. Bu dizideki rolü de Sadık’tır.

Rol Aldığı Yapımlar

Hakan Yufkacıgil’in rol adlığı sinema filmleri arasında Av Mevsimi ve Gece gibi filmler yer alıyor. Gece filminde Nurgül Yeşilçay’ın oynadığı karakterin erkek kardeşi rolündedir. Cezaevinde açlık grevine giren siyasi bir mahkûm rolünde Gece’de oynayan oyuncu aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçları üzerine bir oyun olan Birdy tiyatro oyunundaki rolüyle çok dikkat çekmiş ve beğenilmişti.

Uzun Yol filmindeki Fariz rolüyle Antalya Film Festivali’nde “en iyi erkek oyuncu” ödülü alan oyuncu en son Payitah Abdülhamit ve Kefaret gibi dizilerde rol almıştı. 2020 yılından beri de Duygu Yürükçe ile evlidir.