Bir satmadığı bu kalmıştı! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta tekne var! İnanılmaz fiyata satışta… Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bir de okullar tatil olunca çocuklar bisiklet yazlıkçılar ise tekne arar oldu.

A101 markette akıllara gelmeyecek ürünler satılmaya devam ediyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta tekne var. Tekne satışı sosyal medyada gündem yarattı. Kurban Bayramı’na artık sayılı günler kala marketler tüm kozlarını oynamaya başladı. Bu anlamda bu işte öncü olan A101 market bisiklet ve tekne satışına başladı. Bu anlamda 30 Haziran A101 Aktüel ürünler kataloğu bomba gibi.

30 HAZİRAN A101 MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

21.999 TL’YE A101 MARKETTE TEKNE SATIŞI BAŞLADI

İSATEK ARAS FİBER TEKNE ÖZELLİKLERİ

Geniş iç hacima sahiptir. Balık livarı mevcuttur. Hem gezi hem sportif amaçlı kullanıma uygundur.

Motor Tercihleri Motor Tipi : Dıştan Takma Uzun Şaft Önerilen Motor Gücü : 9.9-20 HP Arası Ölçüler

Gövde Boyu : 4,25 metre

Gövde Genişliği : 1,60 metre

Draft : 0,25 metre

Derinlik : 0,70 metre

Boş Ağırlık : 160 kg

Kapasite : 4 kişi

Performans 9.9 HP ile : 14 mil 20 HP ile : 25 mil

A101 MARKET BİSİKLET SATIŞ FİYATLARI

Belderia Kings Bisiklet 24 Jant Siyah – Beyaz Fiyatı: 1.499 TL

Belderia 16 Jant Bisiklet Fiyatı: 849 TL

Amortisörsüz Bisiklet 26 Jant Fiyatı: bin 199 TL

27,5 Jant Alüminyum Bisiklet Gri Fiyatı: 2 bin 999 TL

27,5 Jant Alüminyum Bisiklet Mavi Fiyatı: 2.999 TL

27,5 Jant Alüminyum Bisiklet Turuncu Fiyatı: 2.999 TL

Bisiklet 24 Jant Lady Belderia Beyaz – Lila Fiyatı: 1.199 TL

Belderia Lady 24 Jant Bisiklet Siyah-Pembe Fiyatı: 1.199 TL

Belderia Tiger 24 Jant Siyah-Turuncu Fiyatı: 1.399 TL

Cybersoul X3-Pro Elektrikli Scooter Fiyatı: 7.999 TL

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet Fiyatı: 1.299 TL

Editörün notu: A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi ve görseller resmi internet sitesinden alınmıştır.