Binnur Kaya Yeni Projeyle Geri Dönüyor

Yıllarca televizyon ekranlarında görmeye alıştığımız usta oyuncu Binnur Kaya, girdiği her projede adından söz ettirdi. Kırmızı Oda adlı dizide gerçek hayattan kesitler sunarak izleyiciyi ekrana bağladı. Sonrasında başka projelerde yer almak üzere belirli bir süre televizyona ara verdi.

Kırmızı Oda ile Hafızalara Kazınmıştı

Herkesin kendinden bir şey bularak izlediği Kırmızı Oda dizisi Binnur Kaya ile taçlandı ve usta oyuncunun performansıyla daha da dikkat çekti. Sezonun ortasında final kararı alan yapım diziyi bitirdi ve dinlenme süresine çekildi. Sadece belirli bir süre ayrı kalacağını belirten Binnur Kaya doludizgin bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlandı. Başladığı ilk sezonda her kesimin nefesleri tutarak izlemesini sağlayan konu ve oyuncuları ile Kırmızı Oda, sonraki dönemde aynı etkiyi görmediğinden bitirilmesi planlanmıştı. Her ne kadar devam ettirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılsa da final kararının yerinde olduğu söylendi.

Sevenlerini Doktor Manolya karakterinden sonra ne ile karşılayacağı merak konusu olan Binnur Kaya bambaşka bir karakterle geri geleceğe benziyor. Son zamanlarda sosyal platformlarda çekilen dizilerin ses getirmesi ve ilgiyle takip edilmesi yılların oyuncusunun böyle bir ortamda yayınlanacak diziye dahil olmasına sebep oldu. Reyting rekorlarını kıran bir diziden sonra YouTube kanalı üzerinden gerçekleşecek bir proje Binnur Kaya için farklı bir tecrübe olduğu konuşuluyor.

Proje dahilinde olan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, Binnur Kaya ile beraber çalışmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek yayına girmek için heyecanlandıklarını anlatıyor. Toplamda 12 bölümlük kısa bir dizi olması planlanan proje şimdiden merak uyandırıyor. Tam olarak hangi tarihte izleyiciyle buluşacağı belli olmasa da, dizinin yankıları şimdiden geliyor. Nisan ayında çekimleri tamamlanmış ve izleyenini bekleyen bu proje için hayli emek verilmiş olarak görülüyor.

Binnur Kaya ve Yeni Projesi

Tv8 kanalında yayınlanan Kırmızı Oda, final yaptıktan sonra bir süre dinlenen Binnur Kaya, konuk oyuncu olarak Masumlar Apartmanı’na transfer oldu. Birkaç oyuncu değişikliğinin ardından yerini sağlamlaştırmak isteyen dizi, Binnur Kaya ile anlaşma yaptı. Konuk oyuncu olarak nasıl bir karakterde olacağı ise merak konusudur.

Televizyona Hülya Avşar Show’da canlandırdığı karakterle adım atmış usta oyuncunun neşeli halleri hala hafızalarda. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi’nden mezun olan Binnur Kaya, birbirinden farklı pek çok farklı projede yer aldı ve her seferinde adını duyurmayı başardı. Özellikle Avrupa Yakası isimli çalışma ile en geniş kitleye ulaştı. Son olarak da YouTube üzerinden yayınlanacak olan kısa dizi, sanatçı ve sevenleri için bambaşka bir yol açtı. Yıllar önce ilk dizi tecrübesi olarak Kayınvalideler’ de kendini gösteren oyuncu, büründüğü her karakterde ilgiyle takip edildi.

Pek çok ödüle layık görülen Kaya, son dizini 61. Bölümde tamamladı ve bir süre sessizliğini korudu. Dinlenme süresinde gelen teklifleri değerlendirerek yenilikten yana olduğunu belirtti ve Necati Başkadır dizisi için kolları sıvadı. Neşeli karakterlerle daha önceden izleyici karşısına çıkan usta oyuncu son dizisinden sonra yine eğlendirmeyi hedefliyor ve eğlenceli bir karaktere bürünüyor.

Kaya, çocuk tiyatrosu ve belediye tiyatrosu gibi yerlerde ilk tecrübesini edindikten sonra oldukça hızlı bir ivmeyle TV ekranlarında yerini aldı ve almaya da devam ediyor. Başladığı ilk işinden beri izleyicinin ilgisini çekmeyi başarmış oyuncunun Necati Başkadır dizisinde de aynı etkiyi bırakması bekleniyor. Mini dizi şeklinde olması ve internet üzerinden yayınlanıyor olması farklı bir proje olduğunu yeterince ortaya koysa da içerik ve konu açısından da ilgi çekici karelerin yer alacağı düşünülüyor.