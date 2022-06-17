BİM’de Samsung Galaxy A33, Migros’ta ise Xiaomi Redmi Note 10S’e dev indirim! Stoklar bitmek üzere acele edin

BİM’de Samsung Galaxy A33, Migros’ta ise Xiaomi Redmi Note 10S’e dev indirim! Stoklar bitmek üzere acele edin… Son dönemde cep telefonu fiyatlarına gelen zamlar sonrasında vatandaşlar en ucuz telefonu almak için araştırmaları fazlalaştı. Bu anlamda BİM ve Migros cep telefonu samaya başladı. BİM’de Samsung Galaxy A33, Migros’ta ise Xiaomi Redmi Note 10S2e müthiş indirim geldi. Bu telefonu almak için yapmanız gereken ise BİM ve Migros2un online web sitelerine girmek.

Samsung Galaxy A33 Özellikleri

Samsung Galaxy A33, 6.4 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekranıyla ilgi çekiyor. Full HD Plus ekran çözünürlüğü standardıyla beğeni toplayan akıllı cihazın piksel yoğunluğu 412 PPI’dır. 90 Hz ekran yenileme sürati olan Galaxy A33’ün ekran dayanıklılığı Corning Gorilla Glass 5’ten geliyor.

Samsung Galaxy A33 Ekran Özellikleri

Çizilmeye Dirençli Cam

Multi Touch

Çerçevesiz Tasarım

Sürekli Açık Ekran (Always-on Display)

Çentikli (Notch)

Damla Çentikli (Water-Drop Notch)

Samsung Galaxy A33 Fiyatı

Samsung Galaxy A53 5G 128 GB-Mavi fiyatı: Samsung’un resmi internet sitesinde 6 bin 699 lira olan cihaz BİM’de yalnızca 6 bin 399 lira’dan satılıyor.

Samsung Galaxy A53 5G 128 GB-Siyah fiyatı: Samsung’un resmi internet sitesinde 6 bin 699 lira olan cihaz BİM’de yalnızca 6 bin 399 lira’dan satılıyor.

Samsung Galaxy A53 5G 128 GB-Beyaz fiyatı: Samsung’un resmi internet sitesinde 6 bin 699 lira olan cihaz BİM’de yalnızca 6 bin 399 lira’dan satılıyor.

Samsung Galaxy A53 5G 128 GB-Turuncu fiyatı: Samsung’un resmi internet sitesinde 6 bin 699 lira olan cihaz BİM’de yalnızca 6 bin 399 lira’dan satılıyor.

Xiaomi Redmi Note 10S Özellikleri

Xiaomi Redmi Note 10S, 6.5 inçlik IPS LCD paneli ve 409 PPI piksel yoğunluğu ile ilgi çekiyor. Xiaomi Redmi Note 10S’nin ekran yenileme sürati 60 Hz’dir. Xiaomi Redmi Note 10S, Full HD Plus ekran çözünürlüğü standardıyla ilgi topluyor

Xiaomi Redmi Note 10S Migros Market Fiyatı

Xiaomi Redmi Note 10S 64 GB Mavi Cep Telefonu Fiyatı: 4.899,00 TL’den satılıyor

Xiaomi Redmi Note 10S 64 GB Beyaz Cep Telefonu Fiyatı: 4.899,00 TL’den satılıyor