BİM’de Oppo Reno 5 Lite, Vodafone’da ise Oppo A74 cep telefonunda müthiş indirim geldi! Telefonu olmayan kalmasın… BİM ve Vodafone cep telefonlarında oldukça makul kampanyalar düzenlemeye başlamış durumda. Cep telefonu almak isteyenler çok uzaklara gitmesin. Türkiye’ye yeni giren ve oldukça tutulan Oppo telefon için yapılan müthiş indirim vatandaşları oldukça mest etmiş durumda. Oldukça fazla satılan OPPO markası BİM ve Vodafone’da da en fazla satılanlar arasına girdi. Oppo A74 ve Reno 5 Lite modelleri için detaylar akmaya başladı. Bu telefonları online olarak bu yerlerden anında alabilirsiniz.

BİM’de satılan Oppo Reno 5 Lite özellikleri oldukça iyi

6.43 inçlik AMOLED paneli ile gelen Oppo Reno 5 Lite, işlemci olarak ise MediaTek Helio P95’den kullanıyor. Oppo Reno 5 Lite 409 PPI piksel yoğunluğuyla ve Full HD Plus ekran çözünürlüğüyle en kaliteli görüntü vermeyi hedefliyor. 48 Megapiksel kamerası ile 30 fps ve 4K video çekebilen cihaz kamerası yardımıyla pek çok vatandaşın favorisi oldu!

Oppo Reno 5 Lite Ekran Özellikleri

DCI-P3 Renk Uzayı

Multi Touch

Çerçevesiz Tasarım

Sürekli Açık Ekran (Always-on Display)

DCI-P3 92%

Ekran İçinde Ön Kamera

sRGB 100%

1.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik)

180 Hz Dokunma Tepki Hızı

430 cd/m² (nit) Parlaklık

600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM)

800 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum)

Kamera Özellikleri

Portre Modu (Bokeh)

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

HDR

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Panorama

Otomatik odaklama

Coğrafi koordinat etiketleme

Makro (Macro) Çekim (4 cm)

Zamanlayıcı

6 Elementli Lens

79° Açılı

Video Kayıt Özellikleri

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (FHD)

Portre Modu (Bokeh)

Time-lapse (Hyperlapse)

Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

İkinci Arka Kamera Özellikleri

Ekstra Geniş Açı

Ekstra Geniş Açı (119°)

5 Elementli Lens

16mm

Üçüncü Arka Kamera Özellikleri

Makro (Macro) Çekim

3 Elementli Lens

89° Açılı

Dördüncü Arka Kamera Özellikleri

Derinlik Algısı (Bokeh)

3 Elementli Lens

Oppo Reno 5 Lite Ön Kamera Özellikleri

Portre Modu

Video Kayıtta Portre Modu

HDR

Sanal Flaş

Time-Lapse

Zamanlayıcı (self-timer)

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

Panorama Selfi

5 Elementli Lens

85 Derece Açılı

Sensörler

Jiroskop

Pusula

Yakınlık Sensörü

Ortam Işığı Sensörü

İvmeölçer

Wi-Fi Özellikleri

Dual-Band

Wi-Fi Display

Wi-Fi Hotspot

Navigasyon Özellikleri

GPS

A-GPS

BDS

Galileo

GLONASS

QZSS

BİM Oppo Reno 5 Lite fiyatı

Oppo Reno 5 Lite fiyatı: BİM’in mobil uygulamasında yalnızca 5 bin 499 lira

Vodafone’da satılan Oppo A74 ilgi çekiyor

Vodafone’a bağlı olan Her şey Yanımda’da Oppo’nun en fazla satılan cep telefonu büyük indirimle satılıyor. Bu indirimden faydalanmak amacıyla tek yapmanız gereken Oppo A74’ü Vodafone Yanımda programı üzerinden online bir biçimde satın almak.

Oppo A74 Ekran Özellikleri

Çizilmeye Dirençli Cam

Multi Touch

Çerçevesiz Tasarım

Çentikli (Notch)

Damla Çentikli (Water-Drop Notch)

1.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik)

430 cd/m² (nit) Parlaklık

Ekran Dayanıklılığı

Corning Gorilla Glass 5

Dokunmatik Türü

Kapasitif Ekran

Renk Sayısı

16 Milyon

Kamera Özellikleri

Portre Modu (Bokeh)

HDR

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Panorama

Otomatik odaklama

Coğrafi koordinat etiketleme

Makro (Macro) Çekim (3 cm)

Zamanlayıcı

0.8μm (1.6μm) Piksel

Oppo A74 e 270 TL indirim! İşte 2022 Mart fiyat listesi…

Oppo A74 Video Kayıt Özellikleri

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

Time-lapse (Hyperlapse)

Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

İkinci Arka Kamera Özellikleri

Ekstra Geniş Açı

Ekstra Geniş Açı (119°)

1/4 Sensör Boyutu

1.12μm Piksel

Carrefoursa’dan Oppo A74’e dev indirim! Bu fırsatı sakın kaçırmayın! İşte 2 Mayıs 2022 fiyat listesi…Üçüncü Arka Kamera Özellikleri

Makro (Macro) Çekim

Ön Kamera Özellikleri

HDR

Yapay Zeka (AI) İyileştirme

Zamanlayıcı (self-timer)

Servis ve Uygulamalar

Ekran Yansıtma (Screen Mirroring)

Yüz Tanımlama

Vodafone Oppo A74 Lite fiyatı

Oppo A74 128 GB fiyatı: Vodafone Yanımda’da yalnızca 4.260,00 TL