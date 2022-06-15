BİM’de Oppo Reno 5 Lite, Vodafone’da ise Oppo A74 cep telefonunda müthiş indirim geldi! Telefonu olmayan kalmasın
BİM’de Oppo Reno 5 Lite, Vodafone’da ise Oppo A74 cep telefonunda müthiş indirim geldi! Telefonu olmayan kalmasın… BİM ve Vodafone cep telefonlarında oldukça makul kampanyalar düzenlemeye başlamış durumda. Cep telefonu almak isteyenler çok uzaklara gitmesin. Türkiye’ye yeni giren ve oldukça tutulan Oppo telefon için yapılan müthiş indirim vatandaşları oldukça mest etmiş durumda. Oldukça fazla satılan OPPO markası BİM ve Vodafone’da da en fazla satılanlar arasına girdi. Oppo A74 ve Reno 5 Lite modelleri için detaylar akmaya başladı. Bu telefonları online olarak bu yerlerden anında alabilirsiniz.
BİM’de satılan Oppo Reno 5 Lite özellikleri oldukça iyi
6.43 inçlik AMOLED paneli ile gelen Oppo Reno 5 Lite, işlemci olarak ise MediaTek Helio P95’den kullanıyor. Oppo Reno 5 Lite 409 PPI piksel yoğunluğuyla ve Full HD Plus ekran çözünürlüğüyle en kaliteli görüntü vermeyi hedefliyor. 48 Megapiksel kamerası ile 30 fps ve 4K video çekebilen cihaz kamerası yardımıyla pek çok vatandaşın favorisi oldu!
Oppo Reno 5 Lite Ekran Özellikleri
DCI-P3 Renk Uzayı
Multi Touch
Çerçevesiz Tasarım
Sürekli Açık Ekran (Always-on Display)
DCI-P3 92%
Ekran İçinde Ön Kamera
sRGB 100%
1.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik)
180 Hz Dokunma Tepki Hızı
430 cd/m² (nit) Parlaklık
600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM)
800 cd/m² (nit) Parlaklık (Maksimum)
Kamera Özellikleri
Portre Modu (Bokeh)
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
HDR
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Panorama
Otomatik odaklama
Coğrafi koordinat etiketleme
Makro (Macro) Çekim (4 cm)
Zamanlayıcı
6 Elementli Lens
79° Açılı
Video Kayıt Özellikleri
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (FHD)
Portre Modu (Bokeh)
Time-lapse (Hyperlapse)
Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)
İkinci Arka Kamera Özellikleri
Ekstra Geniş Açı
Ekstra Geniş Açı (119°)
5 Elementli Lens
16mm
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri
Makro (Macro) Çekim
3 Elementli Lens
89° Açılı
Dördüncü Arka Kamera Özellikleri
Derinlik Algısı (Bokeh)
3 Elementli Lens
Oppo Reno 5 Lite Ön Kamera Özellikleri
Portre Modu
Video Kayıtta Portre Modu
HDR
Sanal Flaş
Time-Lapse
Zamanlayıcı (self-timer)
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
Panorama Selfi
5 Elementli Lens
85 Derece Açılı
Sensörler
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
İvmeölçer
Wi-Fi Özellikleri
Dual-Band
Wi-Fi Display
Wi-Fi Hotspot
Navigasyon Özellikleri
GPS
A-GPS
BDS
Galileo
GLONASS
QZSS
BİM Oppo Reno 5 Lite fiyatı
Oppo Reno 5 Lite fiyatı: BİM’in mobil uygulamasında yalnızca 5 bin 499 lira
Vodafone’da satılan Oppo A74 ilgi çekiyor
Vodafone’a bağlı olan Her şey Yanımda’da Oppo’nun en fazla satılan cep telefonu büyük indirimle satılıyor. Bu indirimden faydalanmak amacıyla tek yapmanız gereken Oppo A74’ü Vodafone Yanımda programı üzerinden online bir biçimde satın almak.
Oppo A74 Ekran Özellikleri
Çizilmeye Dirençli Cam
Multi Touch
Çerçevesiz Tasarım
Çentikli (Notch)
Damla Çentikli (Water-Drop Notch)
1.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik)
430 cd/m² (nit) Parlaklık
Ekran Dayanıklılığı
Corning Gorilla Glass 5
Dokunmatik Türü
Kapasitif Ekran
Renk Sayısı
16 Milyon
Kamera Özellikleri
Portre Modu (Bokeh)
HDR
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Panorama
Otomatik odaklama
Coğrafi koordinat etiketleme
Makro (Macro) Çekim (3 cm)
Zamanlayıcı
0.8μm (1.6μm) Piksel
Oppo A74 e 270 TL indirim! İşte 2022 Mart fiyat listesi…
Oppo A74 Video Kayıt Özellikleri
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
Time-lapse (Hyperlapse)
Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)
İkinci Arka Kamera Özellikleri
Ekstra Geniş Açı
Ekstra Geniş Açı (119°)
1/4 Sensör Boyutu
1.12μm Piksel
Carrefoursa’dan Oppo A74’e dev indirim! Bu fırsatı sakın kaçırmayın! İşte 2 Mayıs 2022 fiyat listesi…Üçüncü Arka Kamera Özellikleri
Makro (Macro) Çekim
Ön Kamera Özellikleri
HDR
Yapay Zeka (AI) İyileştirme
Zamanlayıcı (self-timer)
Servis ve Uygulamalar
Ekran Yansıtma (Screen Mirroring)
Yüz Tanımlama
Vodafone Oppo A74 Lite fiyatı
Oppo A74 128 GB fiyatı: Vodafone Yanımda’da yalnızca 4.260,00 TL