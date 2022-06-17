BİM öyle bir şey yaptı ki… Buzdolabınız bayram edecek, bedava dolacak! BİM aktüel kataloğu’na A101 ve ŞOK şaştı kaldı

BİM öyle bir şey yaptı ki… Buzdolabınız bayram edecek, bedava dolacak! BİM aktüel kataloğu’na A101 ve ŞOK şaştı kaldı… Ülkemizin en bilinen marketlerinden bir tanesi olan BİM, geçtiğimiz günlerde yeni bir katalog

yayımladı. Yayınlanan kataloglarda ki ürünlerin fiyatları ise birçok kişiyi şaşkına çevirdi. 2022

yılında ki enflasyon oranlarının yükselmesi birçok gıdada zamlara neden olmuştu. Ancak bu

yeni katalogda yer alan ürünlerin fiyatları oldukça uygun. Kataloğu inceleyen birçok vatandaş hemen marketlere akın etti. Birçok kişi ise sadece bir seferlik bu fiyatların geçerli olduğunu söyledi. Ancak yapılan açıklamalara göre fiyatların katalog süresi boyunca geçerli olacağı vatandaşlara bildirildi. Peki, BİM aktüel kataloğunda

neler var? İşte bu soruya dair merak edilen ayrıntıların tamamı!

Güncel BİM Aktüel Kataloğunda Yer Alan Ürünler

Yeni yayımlanan BİM kataloğunda sadece temel gıda ürünleri yer almıyor. Nevresim

takımları, çocuk pijama takımları, iç çamaşırlar, kadın ve erkekler için ev terlikleri, kilim ve

hatta çeşitli aksesuarlarda yer almakta. Bu ürünler dışında peynir çeşitleri, zeytin, et

ürünleri, tatlı çeşitleri, çerezler, dondurulmuş gıdalar ve yağlarda bulunmak. Öte yandan raf

ve bazı elektronik eşyalarda katalogda yerlerini almış durumda.

Özellikle vatandaşlar çocuk kıyafetlerinde ki fiyatları oldukça uygun buldu. Öte yandan bazı

peynir markalarında da ek indirimler yapılmış durumda. Ev hanımları ise örtü ve nevresim

takımlarına büyük bir ilgi gösteriyor. burada BİM aktüel konusunda farklı platformları

yakından takip etmek önerilmektedir.

Katalogda ki Ürünler İnternet Sitesinde Yer Alıyor mu?

Gelişen teknoloji ile birlikte birçok kişi marketlere gitmek yerine online ürün siparişi

vermektedir. Durum böyle olunca bazı kişiler BİM yeni kataloğunda yer alan ürünleri resmi

site üzerinden alınıp alınmayacağını merak ediyor. Her yeni çıkan katalog ilk olarak BİM

marketin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Bu nedenle katalogda yer alan

tüm ürünler online alışverişe açıktır.

Ancak elektronik eşyalarda ve diğer aksesuar ürünlerinde bazen stok sayısı çok az

olabilmektedir. Öte yandan stokçuluğun önüne geçmek için BİM marketler 2’den fazla ürün

siparişi almamaktadır. Bu nedenle ürünlerin şahsen marketlerden alınması tavsiye

edilmektedir.

İşte BİM Market Yeni Aktüel Kataloğu