BİM Marketlerde Büyük İndirim! Bim yarın aktüel ürün kataloğu çok sevildi

BİM Marketlerin kapılarında uzun kuyruklar oluşacak! Büyük indirimler olacak. Hangi ürünlerde nasıl bir indirim olacağı katalogda yer alıyor.

Şubat 2021 tarihinden beri Türkiye’de perakendecilik sektöründe Pazar payı en yüksek olan BİM, 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yayımlanan katalogda birçok üründe indirim olduğu görüldü. 1 Temmuz gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler listesi BİM müşterileri için hazırlandı ve katalogda yer alan birçok ürün de dikkat çekti. Cuma gününden başlayacak indirim bir sonraki hafta Perşembe gününe kadar devam edecek. Dolayısıyla BİM müşterileri bu tarihler arasında indirimden faydalanabilecek. Aktüel ürünler kataloğuna baktığımız zaman dikkat çeken ürünler arasında iki yıl garantili Kumtel kule tipi vantilatör, Grande 26 Jant Bisiklet 21 Vites gibi, Arnica Türk kahve makinesi gibi birbirinden güzel ürün yer alıyor.

BİM Marketlerde Büyük İndirim!

BİM, aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Kataloğa göre BİM zincir markerler önünde uzun kuyruklar oluşacak. BİM firması çok büyük indirimler yaptı. BİM’ in Aktüel ürünler kataloğuna baktığımız zaman birçok üründe indirim olduğu görülmekte. Aktüel ürünler 1-7 Temmuz 2022 tarihleri için geçerli olacak. Bu tarihlerde BİM müşterilileri seçili ürünlerin indiriminden faydalanabilecek.

1995 yılında kurulan BİM, Temmuz Aktüel ürünler listesi yayımlar yayımlamaz dikkat çekti. BİM müşterileri Cuma gününden itibaren aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin indiriminden yararlanabilecek. Katalogda birbirinden güzel birçok ürün yer alıyor. Aktüel ürünler kataloğuna baktığımız zaman çok büyük bir indirimin yapıldığı görülüyor. Dikkat çeken kataloğun BİM marketler önünde uzun kuyruklar oluşturacağa benziyor.

Hangi Ürünlerde İndirim Yapılacak?

Aktüel ürünler kataloğu BİM tarafından yayımlandı. Katalogda birbirinden güzel ve kaliteli ürünler dikkat çekti. Öte taraftan katalogda yer alan birçok ürüne büyük indirimlerin yapılması da gözlerden kaçmadı. BİM marketler önünde uzun kuyruklar oluşacak.

BİM, 1-7 Temmuz 2022 tarihinde geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda birbirinden güzel ve kaliteli ürünler dikkat çekti. Birçok ürünün yer aldığı aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerde nasıl bir indirimin yapıldığı görülüyor. Dikkat çeken ürünlere baktığımız zaman Kumtel marka Vantilatör, kahve makinesi, küçük mutfak aletleri gibi ürünler yer alıyor.

BİM önünde uzun kuyruklar oluşturacak ürünlerin listesine bakacak olursak birçok ürün bulunuyor. BİM 1 Temmuz 2022 Aktüel Kataloğuna baktığımız zaman Kumtel cam ankastre set 3.099 TL, Arnica köpüklü otomatik Türk kahve makinesi 429,00 TL, Kumtel kule tipi Vantilatör 599,00 TL, Vantilatör 329,00 TL, çekçekli büyük boy seyahat valizi 349,00 TL, çekçekli orta boy seyahat valizi 319,00 TL, Grange 26 Jant Bisiklet 1.299 TL, Fakir buharlı ütü 389,00 TL, ikili banyo paspas seti 109, 00 TL ve lüx minderli mama sandalyesi 189,00 TL olduğu belirtildi.

Ayrıca, BİM 1 Temmuz 2022 Aktüel Kataloğunda çocuklar için kırtasiye ürünlerinin yanında oyun kartları da yer alıyor. Katalogda dokulu puzzle 59,00 TL, cırtlı hikaye kartları 39,50 TL, bebek çıngırak çeşitleri 14,50, farklı çeşitlerle ilk kitaplarım 9,50 TL, titreşimli bebek aktivite oyuncağı 59,90 TL, ahşap tak çak 44,50 TL, bebek ksilofon 25,50 TL, afacan yumurtalık 8,50 TL ve eşleştir öğren kavramlar oyunu 19,50 TL olduğu aktarıldı. Öte taraftardan katalogda katlanabilir çamaşır selesi 119,00 TL, katlanabilir maşrapa 19,50 TL, katlanabilir bebek küveti 199,00 TL, katlanabilir su kovası 69,50 TL, bebek silikon mama önlüğü 22,50 TL, biberon fırçası 6,50 TL ve anne yanı bebek yatağı 99,50 TL olduğu açıklandı.

Aktüel ürün kataloğunda yer alan ürünlerin hem yaza uygun olması hem de temel ihtiyaçlara cevap vermesinden dolayı büyük talep oluşturacaktır. Dolayısıyla 1-7 temmuz tarihleri arasında BİM müşterileri marketlerde uzun kuyruklar oluşturacak. Büyük indirimden faydalanmak isteyen müşteriler bu fırsatı kaçırmak istemeyecektir.