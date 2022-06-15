Bilal Hancı ve Esin Çepni Boşanıyor! Ayrılık Nedeni Ne? Elti Kavgası Mı?

Sosyal medyada çektikleri videolarla ünlenen Kafalar grubundan Bilal Hancı geçen sene evlendiği Esin Çepni ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı geçen sene memleketi Trabzon’da evlendiği Esin Çepni ile boşanma kararı aldı.

Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı sosyal medyada Kafalar grubu olarak çektikleri komik videolarla ünlü olmuşlardı.

YouTube’er olan 31 yaşındaki Bilal Hancı eşi Esin Çepni ile boşandıklarını Instagram hesabından yayınladığı bir yazıyla duyuran ünlüler kervanına katıldı.

Son zamanlarda ünlü isimler boşanma haberlerini sosyal medyadan birbirleri hakkında güzel şeyler söyleyerek hala görüşmeye devam edeceklerini söyleyerek duyuruyordu. Onlardan biri de Bilal Hancı ile Esin Çepni oldu.

Esin Çepni Instagram hesabından şu yazıyı yayınlayarak Bilal Hancı ile her zaman yüksek enerjili bir dost kalacağını ekledi;

Bilal Hancı’da sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;