Bihter Ziyagil Ölüm Yıl Dönümünde Yine Unutulmadı!

Kanal D’nin efsaneleşen dizisi Aşkı Memnu yıllar geçse de popülaritesinden bir şey kaybetmiyor!

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Nur Fettahoğlu gibi isimlerin yer aldığı Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı ölümsüz eserinden uyarlanan Aşkı Memnu dizisi 12 yıl sonra ilk gün heyecanıyla!

Her sene tekrarları dahi aynı ilgiyle izlenen ve final veda bölümü aynı reytingleri kıran Aşkı Memnu dizisinin ölümsüz karakteri Bihter Ziyagil unutulmadı.

12 yıl önce Aşkı Memnu veda bölümünde bugün intihar ederek ölen karakter yine gündem oldu!

Beren Saat’in canlandırarak hayatının değişmesine neden olan Bihter Yöreoğlu karakterinin ölüm yıl dönümü 12 yıl sonra da unutulmadı ve sosyal medyada gündem oldu.

Bihter Ziyagil etiketi Twitter’da yeniden TT olarak ikonikleşen dizi karakterlerinde adını korumaya devam etti.