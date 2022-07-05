Beverly Hills 90210 Uyarlamasının Yerli Oyuncuları Belli Oldu!

Bir zamanların gençlik dizisi Beverly Hills 90210 türk uyarlaması çekiliyor!

90’lı yılların kült gençlik dizisi Beverly Hills 90210 yerli uyarlamayla çekiliyor! Türk uyarlamasında kim kimi oynayacak kadrosunda hangi oyuncular merak edilirken cast çalışmaları tamamlanıyor.

Yerli Beverly Hills 90210’a 3 yeni oyuncu daha dahil oldu.

Türkiye’de bir dönem “Evimiz Hollywood’da” adıyla yayınlanan ABD yapımı Beverly Hills 90210 dizisinin yerli uyarlamasının çalışmaları hızlandı.

Orjinal yapımında zengin bir bir grup liseli gencin aşk arkadaşlık hikayesi anlatılıyor. Orjinal yapımda Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth ve Luke Perry’nin yer aldığı dizinin yerli uyarlamasının kadrosu tamamlanıyor.

Kelly, Dylan, Brenda, Brandon gibi karakterleri ile bir dönemin gençlik dizisi Beverly Hills 90210 Türk versiyonuyla çekiliyor.

Yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturacağı dizinin senaryosunu Damla Serim yazacak. Damla Serim daha önce Çukur ve Üç Kuruş dizilerinin senaryosunu kaleme almıştı.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği yerli Beverly Hills dizisinin FOX TV’de şzleyiciyle buluşması bekleniyor.

Yerli Beverly Hills 90210 dizisinin kadrosunda ilk anlaşılan isim Aslıhan Malbora olmuştu. Dizinin kadrosuna Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan’da dahil edildi.

Dizi için ayrıca Ahsen Eroğlu ve Selahattin Paşalı gibi isimlerle de görüşüldüğü öğrenildi.