Bestemsu Özdemir’in Fırsat Ayağına Geldi

Bilindiği üzere özellikle son yıllarda Türk dizi oyuncularının yurt dışında ilgi görmesi ge yükselişe geçmesi hız kesmeden sürüyor. Şimdilerde yabancı dizi hayranlarının ilgisinin Türk dizilerine artmasına bağlı olarak bir takım Yeni gelişmeler de yaşanıyor. Özellikle Cansu Dere, Can Yaman, Hande Erçel Kerem Bürsin, Burak Deniz gibi isimler özellikle şu günlerde yurt dışında büyük ilgi gören birçok yurt dışı etkinliğine katılan ünlü oyunculardan bazıları. Yabancı hayranları ile de yakından ilgilenen ünlü oyunculara farklı proje teklifleri de gelmeye başladı.

Cam Yaman ‘ dan Sonra Bestemsu Özdemir’e Yurtdışından İlgi

Can Yaman’ın Erkenci Kuş dizisinin bitmesinin ardından, yurtdışına yaptığı çeşitli ziyaretler, daha sonra İtalya’da kendisi için bir kariye yapma isteği ve bu konuda da başarılı olması, diğer Türk oyuncuların yurt dışına açılmak istemesi konusunda önemli derece de etki etti denilebilir. Bilindiği üzere Bestemsu Özdemir de Kara Para Aşk dizisi ile büyük bir çıkış yakalamıştı. Başarılı oyuncunun ayağına şimdi de farklı fırsatlar geldi.

2014-2015 seneleri arasında yayınlanan Kara Para Aşk dizisinde Nilüfer karakterini oynayan Bestemsu Özdemir, daha oyunculuk hayatının başında iken bu şekilde etkili bir proje ile dikkatleri üzerine çekti ve dizinin yurt dışında önemli bir ilgi görmesinden sonra, ismi birçok ülke de ses getirmeye başladı.

Artık Yurtdışı Etkili Dizilerde Rol Alacak

Bestemsu Özdemir’in bundan sonra yer alacağı projelerinde yurt dışı etkisi olan işlere yöneleceği düşünülüyor. Bir sonraki projesi Meryem dizisi olarak biliniyor. Güzel oyuncu yeni sezon için farklı ve büyük bir fırsat daha el de edecek. Gecenin Ucunda adlı ve yeni Star TV dizisinin kadrosuna dahil olan güzel oyuncu, yabancı hayranların da bu şekilde daha fazla ilgisini çekecek.

Bestemsu Özdemir, rol alacağı yeni dizi de Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ile partner olarak yer alacak. Ünlü oyuncu, bir kaç yıl önce Kara Para Aşk ile yaşadığı önemli çıkıştan sonra, Gecenin Ucunda dizisi ile bunu daha da perçinleyecek gibi görünüyor.

Yabancı dizilere ve Türk oyunculara olan ilginin artması ile Netflix ve Disney Plus gibi önemli dijital platformlarının da ülkemizde yayınlanmasının ardından, oyuncular daha iyi tanınmaya başladı. Bestemsu Özdemir için de yurt dışında tanınmaya başladığı şu dönemde Gecenin Ucunda dizisi ile daha iyi bir yere gelebileceği, konuşulan konular arasında yer alıyor.

Gecenin Ucunda Dizisi Konusu İle İlgi Çekti

Peride Celal’in kaleme aldığı ve “Bugüne kadar yazmış olduğum en dokunaklı aşk romanı” olarak adlandırıyor. Eserde aşka sırt dönerek, kendisi ve çocuğu için yeni bir hayat kurup, insanca bir yaşam isteyen ve bunun için çaba gösteren Macide’nin yüreklere dokunacak öyküsü konu edilecek.

Böylece Kıvanç Tatlıtuğ ’un adının konuşulduğu OGM yapım imzalı Kral Kaybederse ‘den sonra Neslihan Atagül’ün başrolde olacağı Gecenin Ucunda’yla Star TV yeni sezona iyi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda birbirinden iddialı diziler, seyirciyi bekliyor. Dizi de son zamanlarda çıkış yakalayan Bestemsu Özdemir ‘ de rol alacak. Adının geçmesinin ardından, ünlü oyuncunun biyografisi de merak edilmeye başladı.

Bestemsu Özdemir birçok proje de yer alsa da yıldızının parladığı dizinin Kara Para Aşk olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu dizi ile Yurtdışında da tanınma fırsatı bulan ünlü oyuncu, yeni sezon için güçlü bir dizi ile geliyor. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ile başrolde olacak.