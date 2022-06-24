Benzine, dizele dev Cumartesi indirimi müjdesi! İşte Opet, PO, Total, Shell ve BP benzin, motorin, LPG fiyatı!

Son zamanlarda benzin fiyatlarına yapılan zamlar sürücüleri çileden çıkartıyor. Ülkemizin değişik illerinde sürücüler özellikle taksici ve nakliyeciler kontak kapatıyor. Son zamanlarda Brent petrol fiyatlarının çakılması sonrası benzine indirim gelmesi bekleniyordu. Brent petrol varil fiyatı şuan itibariyle 108 dolar civarındadır. Cumartesi günü Türkiye’de 25 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor. Fakat Brent petrol varil fiyatının bu kadar düşmesi sonrasında benzin fiyatlarına daha fazla indirim bekleniyor. İşte Opet, PO, Total, Shell ve BP benzin, motorin, LPG fiyatı!

Benzine, dizele dev Cumartesi indirimi müjdesi!

Dolar/TL bağlamında son aylarda durum stabil devam ediyor. Fakat benzin fiyatları sürekli artıyor. Son günlerde ise Brent petrol fiyatları 108 dolara kadar düşmüş durumda. Otomobil sahipleri ise benzin ve dizel litre fiyatlarına indirim yapılmasını dört gözle bekliyor. Sürücülerin heyecanlı bekleyişi sona erdi ve Cumartesi günü benzine 25 kuruş indirim yapılacağı belirtildi. Fakat bu durum vatandaşları tatmin etmedi çünkü Brent Petol fiyatları daha fazla düştü. Bu anlamda Cumartesi günü 1.5 liraya yakın indirim yapılacağı iddia ediliyor.

BP Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 27.28 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 27.27 lira

Ankara: 27.40 lira

İzmir: 27.39 lira

BP LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 12.06 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 12.41 lira

Ankara: 12.31 lira

İzmir: 12.04 lira

BP Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 29.96 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 29.94 lira

Ankara: 30.04 lira

İzmir: 30.07 lira

Petrol Ofisi Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 27.27 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 27.26 lira

Ankara: 27.38 lira

İzmir: 27.38 lira

Petrol Ofisi LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 12.19 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 12.42 lira

Ankara: 12.44 lira

İzmir: 12.13 lira

Petrol Ofisi Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 29.99 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 29.97 lira

Ankara: 30.08 lira

İzmir: 30.1 lira

Total Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 27.28 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 27.27 lira

Ankara: 27.38 lira

İzmir: 27.39 lira

Total LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 12.00 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 12.27 lira

Ankara: 12.31 lira

İzmir: 12.06 lira

Total Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 29.96 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 29.94 lira

Ankara: 30.05 lira

İzmir: 30.06 lira

Opet Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 27.27 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 27.26 lira

Ankara: 27.38 lira

İzmir: 27.38 lira

Opet Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 30.01 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 29.99 lira

Ankara: 30.1

İzmir: 30.12 lira

Shell Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 27.28 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 27.27 lira

Ankara: 27.40 lira

İzmir: 27.39 lira

Shell LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 12.40 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 12.40 lira

Ankara: 12.37 lira

İzmir: 12.27 lira

Shell Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 29.96 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 29.94 lira

Ankara: 30.05 lira

İzmir: 30.07 lira

Editörün Notu: Haberimiz 24 Haziran 2022 tarihinde saat 12:03’te yazıldı. Canlı dolar kuru 17 lira 37 kuruş, Euro 18 lira 32 kuruş, altının gramı ise 1.028 lira 622 kuruştur.

Editörün notu: Haberimizde yer alan fiyat listeleri akaryakıt dağıtım şirketlerinden anlık olarak alınmıştır.