Benzin Alacaklara Dikkat! 40 TL ile 50 TL arasında

TEB, faaliyetlerini internet sitesinde duyurmaya devam etmektedir. 16 Mayıs-30 Haziran 2022 tarihleri arasında TEB Bonus kredi kartınızı kullanarak farklı günlerde 4 kez 200 lira ve üzeri akaryakıt veya araba harcaması yapanlar yaşadı. TEB, 16 Mayıs-30 Haziran 2022 tarihleri arasında SMS ile katılım için 40 TL, katılım için 50 TL indirim duyurdu. CEPTETEB uygulaması üzerinden katılım için TL. CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden veya harcamadan önce SHELL yazıp 4616 yazıp katılabilirsiniz.

Kampanyadan Nasıl Puan Kazanırım!

TEB Bonus kredi kartınız ile 16 Mayıs-30 Haziran, 7 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında Bonus Shell akaryakıt istasyonlarından yapacağınız 4 adet 200 TL ve üzeri alışverişiniz, Ağustos’ta kartınıza yansıyacak olan indirimden faydalanacaktır. 11, 2022. Farklı günlerde tek seferlik 200 TL ve üzeri akaryakıt veya araba benzini alımlarında geçerlidir.

Aynı gün aynı işyerinden yapılan 200 TL ve üzeri harcamaların sadece ilki kampanyaya dahildir. Kampanya müşteri bazlıdır. Müşteriler 50 TL’ye kadar indirim alabilirler. Bu promosyon Üye Shell Station’da geçerlidir. İşlemler Bonus POS üzerinden yapılmalıdır. Etkinlikte indirime hak kazanmak için 16 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında 4 defa 200 TL ve üzeri harcama yaptıktan sonra 7 Temmuz-7 Ağustos tarihleri ??arasında 5. alışverişinizi de yapmanız gerekmektedir.

Bonus kullanımı, sanal pos, sanal kartlar ve mail order işlemleri kampanyaya dahil değildir. Tüm kartlar için etkinlik katılım SMS’inin sistemimize ulaşmasından sonraki işlem dikkate alınacaktır. Etkinlik için gönderilen sms, harcama kartına bağlı bankacılık sistemindeki cep telefonu numarasından gönderilmelidir. Bu kampanyaya sadece bonus özellikli kişisel TEB kredi kartları dahildir. Normal, banka ve kartvizitler kampanyaya dahil değildir.

Ek kartlar tek başına etkinliğe katılamazlar, ek kartın masrafları ana kartın masraflarına dahil edilecektir. Kampanyaya katılmak için ilk alışverişinizi yapmadan önce CEPTETEB mobil uygulamasından KATIL butonuna basmanız veya SHELL yazıp 4616 göndermeniz gerekmektedir. TEB, faaliyetlerini durdurma ve değiştirme hakkını saklı tutar.

Shell’ den Yeni Kampanyalar Geliyor!

Shell akaryakıt istasyonlarında başlatılan yeni bir piyango kampanyasında 1.000 kişiye 2.000 lira hediye edilecek. Çekilişe katılmak için 150 TL’nin katları halinde akaryakıt satın alabilirsiniz. Bu promosyon 1 Haziran – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

Etkinlik tarihleri arasında, Türkiye genelindeki Shell ClubSmart üyesi müşteriler, Shell benzin istasyonlarından tek seferlik 150 TL ve katları Shell akaryakıt veya araba satın alarak, Katıl space Shell ClubSmart kart numarası yazıp 3 operatöre bir kez SMS gönderiyor. Etkinlik sırasında 2313’ü ücretsiz arayın Shell internet adresini ziyaret edin. Buradaki Çekiliş Katılım Onay Formu’ nu doldurun ve Shell ClubSmart kart numarasını girerek katılımı onaylayın veya Shell Müşteri Hizmetlerini arayarak etkinlik web sitesinde katılım koşullarını doğrulayın. Shell Müşteri Hizmetlerini arayarak ve SMS ile doğrulama yaparak 1 adet alışveriş çekilişi kazanacaksınız.

Kampanyanın Detayları Geldi!

Kampanya Shell & Turcas Petrol A.Ş. Devlet Piyango Genel Müdürlüğü tarafından 06.04.2022 tarih, E-40.453.693-255.01.02-18613 sayılı, 01.06.2022 (saat: 00.01) – 31.08.2022 (saat: 23.59) arasında onaylanmıştır.

Shell ClubSmart programı üyelik bilgilerinin güncel, doğru ve yeterli olduğunu göstermek katılımcının sorumluluğundadır. Bu kampanya Shell ClubSmart kart müşterilerine yöneliktir. Henüz bir Shell ClubSmart kartınız yoksa program üyesi Shell istasyonlarından ücretsiz olarak alabilirsiniz. Adı, soyadı, adresi, telefonu ve Shell ClubSmart numarası eksik veya kayıtsız olan Shell ClubSmart kart sahipleri çekilişe hak kazanamayacaktır.