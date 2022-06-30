Beklenti patladı! Son dakika: İmar affı Meclis’te! İmar barışı (Affı) 2022 tekrar çıktı mı, çıkacak mı?

Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği imar affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda Ak Parti Meclis’e bazı kanun teklifleri sundu. Meclis’e sunulan bazı tekliflerde imar affına da atıf yapılmış durumda. İmar affı herkesin bildiği gibi en son 2018 yılında çıkmıştı. Peki İmar affı 2022’de çıkacak mı, yeniden çıkar mı? İmar barışı 2022 yine çıkacak mı? Konu ile ilgili merak edilenler haberimizde…

İmar affı Meclis’e geldi mi?

Ak Parti tarafından verilen kanun teklifinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nda oldukça fazla bir şekilde değişiklik yapılıyor. Madde gerekçesinde belirtildiği şekliyle, kaçak kullanımın azaltılması hedefiyle inşaat ruhsatı almış fakat kullanma izni verilmeyen yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği verilmesine dair vakit uzatılıyor. Bu kapsamda 1 Temmuz 2022 tarihinde kadar bu çerçevedeki yapılara abonelik gerçekleştirilecek.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya ile Hüseyin Gökçe‘nin bildirdiğine göre Maddeyle getirilen asıl önem arz eden düzenlemeyse, elektrik ve su aboneliği verilebilmesi bağlamında yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma koşulu 31 Aralık 2021’e kadar inşa edilen binalarda aranmayacak. Başka bir ifadeyle, elektrik ve su aboneliği almak amacıyla yapı ruhsatı almış olma gerekliliği kaldırılarak, bu durumdaki binalara bir tür af getirilmiş oluyor.

İmar affının eli kulağında

Bu konu ile alakalı çeşitli kişilerden sorgun gazetesi olarak detayları öğrenmeye çalıştık. Yapılan açıklamalarda bu kanun teklifinin doğrudan imar affı olmadığı bildirildi. Fakat imar affının önünü açabileceği de söylendi.

İmar affı çıkar mı?

Yeni kanun teklifinin içeriği ise oldukça merak ediliyor. Şuan için içerik ile ilgili somut bir açıklama yapılmadı. Yapıldığı an sayfamızda yer alacak.