BeIN Connect’te Yeni Bir Program: Doğanın Ateşi

Yepyeni bir beIN ORIGINALS yapımı dijital içerik platformu beIN CONNECT te seyircilerle buluşuyor. Doğanın Ateşi 24 Haziran’da beIN CONNECT’te izleyicilerle buluşmak için an kolluyor.

İzleyicilerini her daim yepyeni ve özgün içeriklerle buluşturan beIN CONNECT bu defa da bir yemek programıyla izleyicileri buluşturuyor. Davranışları, kendine özgü tarzı ve benzersiz tarifleriyle gönülleri fetheden 2021 MasterChef Türkiye’nin son şampiyonu Eren Kaşıkçı, her bölümde izleyicileri mest edeceği manzaralar eşliğinde pişirme sanatının detaylarını göstererek izleyicilerle bol kahkahalı ve samimi anlarını paylaşacak.

Başarılı şef Eren Kaşıkçı namı diğer Kızılsakal, mutfağını doğa ile iç içe sokarak serüven ve macera dolu bir lezzet yolculuğuna siz izleyicilerimizi davet ediyor. Muazzam manzaralar eşliğinde ateşini yakan Kaşıkçı, bir yandan kamp deneyimlerini izleyicilerimizle paylaşırken diğer yandan da damak zevkini çatlatan kamp lezzetlerini bizlerle buluşturacak.

Eren Kaşıkçı’nın esprili, eğlenceli ve samimi sunumuyla, “Doğanın Ateşi” birbirinde güzel tariflerle kendine özgü eşsiz bir program olmak için 24 Haziran’ı bekliyor. 24.05 tarihinden itibaren Cuma günleri yeni iki bölümüyle beIN CONNECT ve 26 Haziran tarihi itibari ile “beIN GURME” kanalında her Pazar 20.10’da sevenleriyle buluşacak…

Peki, Ya MasterChef Türkiye’nin 2021 Şampiyonu Eren Kaşıkçı Kimdir?

Eren Kaşıkçı, 2021 sezonunda “MasterChef” yarışmasıyla adını duyurdu. Yarışmacı Ecem Kaşıkçı ile evlidir. Çiftin bir kızı bulunuyor. MasterChef Eren, aslen Tokatlıdır ancak Kırıkkale’de dünyaya gelmiştir. MasterChef Türkiye programına ise Gökçeada’dan katılıyor.

“Eren Kaşıkçı 1989 senesinde Kırıkkale’de dünyaya geldi. Annesinin ise Arife’ dir. 33 yaşında olan yarışmacı aslen Tokatlıdır. Bir kız kardeşi bulunuyor ve babası asker, annesi ise ev hanımıdır. Birçok şehirde babasının tayinleri nedeniyle gezdiğini ve gördüğünü belirten Eren Kaşıkçı, yarışmaya da Gökçeada’dan katılıyor. Evli ve Maya adında güzel bir kız çocuk babasıdır.

Eşi “Ecem Kaşıkçı” ile 2015 tarihli, çalıştıkları otelde tanışıp hayatlarını birleştirdiklerini belirten yarışmacının, Bodrum’a yerleştikleri ve orda yaşadıklarını belirtiyor. 2017 senesinde ise “Ecem” ile evlendiklerini Çanakkale’de en turistik bölgelerinden olan “Gökçeada’ya” taşındıklarını ifade etti.

Kaşıkçı’ nın 2020 yılında Maya adını verdikleri kızı dünyaya geldi. Sörf restoranında aşçılık yapmaktadır. MasterChef Eren Kaşıkçı’ nın Instagram hesabı ‘kizilsakalinmutfag’ dır.

“Doğanın Ateşi” En Samimi Anları ve Muhteşem İçerikleriyle 24 Haziran’da BeIN Connect’Te Siz Değerli Seyircilerle Buluşuyor

(Dijital içerik platformu) “beIN CONNECT” yepyeni bir “beIN ORIGINALS” yapımlı içeriğini ve yelpazesini büyütmeye devam ediyor… “Doğanın Ateşi” 24.05 tarihli beIN CONNECT’ te izleyicileriyle buluşuyor… “İzleyicileriyle diledikleri zaman, diledikleri içeriğe varma imkânını sağlayacak. Dijital içerik platformu beIN “CONNECT”, yeni içeriği izleyicilerle yeniden buluşturmaya devam ediyor…

Kendine özgü tarzı ve eşsiz tarifleriyle gönülleri fetheden MasterChef Türkiye’nin son şampiyonu Eren Kaşıkçı, her bölümde izleyenleri hayran bırakarak mest edecek manzaralar eşliğinde pişirme sanatının detaylarını bizlere gösterirken, en samimi ve sıcakkanlı anlarını izleyicilerle paylaşacak. Başarılı şef Eren Kaşıkçı namı diğer Kızılsakal, mutfağını doğanın merkez noktasına taşıyor ve izleyenleri macera ve heyecan dolu bir tat yolculuğuna şahit ediyor.

Eşsiz ve göz kamaştıran manzaralar eşliğinde ateşini harlayan Kaşıkçı, bir taraftan kamp deneyimlerini aktarırken öteki taraftan da ağzımızı sulandıracak kamp lezzetlerini bizlere anlatarak hazırlıyor. Eren Kaşıkçı’ nın esprili ve benzersiz sunumuyla; enfes tariflerini de anlatacağı bir program olacak olan “Doğanın Ateşi”, 24 Haziran’dan itibaren her Cuma 2 yeni bölümle “beIN CONNECT” ve 26.07 itibaren “beIN GURME” kanalında her Pazar 20.10’da seyirci ile buluşacak.