Behzat Ç Geri Dönüyor! Hangi Kanalda Yayınlanacak Şaşıracaksınız! Fatih Artman ve Erdal Beşikçioğlu Barıştı Mı?

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu Türk televizyon tarihine altın harflerle adını yazdıran dizi Behzat Ç. müjdesini verdi!

Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, Ege Aydan, Berkan Şal, İnanç Konukçu gibi isimlerin yer aldığı Emrah Serbest’in senaryosunu kaleme aldığı Behzat Ç dizisi yeni bölümleri ile yeniden geliyor!

Harun, Behzat, Hayalet, Akbaba karakterleri ile unutulmaza imza atan Bir Ankara Polisiyesi olarak geçen Behzat Ç dizisi yeni bölümleri ile yeniden geliyor!

Erdal Beşikçioğlu Türk televizyonlarının en orjinal yapımlarından biri olan Behzat Ç dizisinin aynı kadroyla yeniden devam edeceğini söyledi.

Behzat Ç. üçüncü kez yeniden seyirciyle buluşmaya geliyor!

Erdal Beşikçioğlu yeni sezon müjdesini açıkladı.. Beşikçıoğlu, Behzat Ç.’nin aynı kadroyla devam edeceğini söyledi.

Beşikçioğlu “Ufak tefek eklemelerle yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikaye sizi etkiliyorsa tüm sanatçılar için yeterlidir” ifadelerini kullandı.

Şimdi en merak edilen Harun karakterine hayat veren Fatih Artman’ın dizide yer alıp almayacağı. Çünkü Artman ve Beşikçioğlu tartışmış ve bir daha yan yana gelmemişti.