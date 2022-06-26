Bayram öncesi şok! TMO ayçiçek yağı fiyatına okkalı zam yaptı! TMO ayçiçek yağı fiyatı kaç para oldu? Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara kötü haber geldi. Evlerimizin zorunlu ihtiyacı olan ayçiçek yağı fiyatlarına TMO tarafından kallavi bir zam yapıldı. Bu anlamda vatandaşlar başka alternatifler aramaya yönelebilir. Son zamanlarda dolar kurunun artması sonrasında gelen fahiş zamlardan ayçiçek yağı da etkilendi.

Daha önce herkesin bildiği gibi ayçiçek yağı fiyatlarına gelen büyük zamlar sonrası hükümet olaya el atmıştı ve ayçiçek yağı fiyatlarını frenlemişti. Ve bunun için TMO marketler devreye girmişti. Bu sayede ayçiçek yağları 5 litre olarak satılmaya başlamıştı. Geçtiğimiz sene TMO market 60 TL’den 5 litrelik ayçiçek yağı satıyordu. Sonrasında fiyatlar tekrar 100 TL’ye çıkmış ve sonrasında 90 TL’ye kadar indirilmişti. Son olarak ise ayçiçek yağı 130 TL’den satılıyordu.

TMO ZAM YAPTI AYÇİÇEK YAĞI FİYATI PATLADI

TMO, bağlamında yapılan zamla birlikte ayçiçek yağının fiyatı 129 liradan 135 liraya çıkarıldı. Piyasa da satılan ayçiçek yağı fiyatları ise 200 TL’ye kadar çıktı. Vatandaşların arayıpta ulaşamadığı stokların hemen bittiği TMO markalı ayçiçek yağları PTTAVM üzerinden de satışa sunulmuştu. Fakat PttAVM ve TMO satış yerlerinde TMO markalı ayçiçek yağı satışları artık yok. Yalnızca Tarım Kredi Marketlerde TMO ayçiçek yağı satışları devam ediyor.

TARIM KREDİ MARKETLERDE TMO AYÇİÇEK YAĞI NEREDE, NE ZAMAN SATILIYOR?

Tarım Kredi Marketlerde TMO markası altında satışa sunulan ayçiçek yağları haftanın belli günlerinde satılıyor. Vatandaşlar bu ayçiçek yağını almak için yaşadıkları bölgedeki tarım kredi marketlerini ziyaret edebilirler.