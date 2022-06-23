Bayram öncesi okkalı indirim! Migros’ta görenler gözlerine inanamadı! İşte et, süt, şeker ve ayçiçek yağı fiyatı… Migros, ülkemizde fazlaca tutulan ve oldukça fazla şubesi olan marketler zinciridir. Migros marketlerde yapılan indirimleri yakından takip ettiğiniz zaman oldukça makul fiyatlarla ürünleri alabilirsiniz. Migros tarafından yapılan indirim günlerinde Tarım Kredi Marketleri ile bile yarışır hale gelmektedir. Özellikle Migros sanal market indirimleri efsanedir.

Migros Yarım Yağlı Uht Süt 1000 Ml 10,50 TL

Sek Süt 1 L 18,50 TL

İçim Rahat Laktozsuz Süt 1 L 17,75 TL

Pınar Süt 1 L 19,50 TL

Pınar Süt 4X1 L78,00 TL

Pınar Süzme Peynir 500 G 38,95 TL

İçim Taze Kaşar Peyniri 700 G 89,90 TL

Ünal Lüks Klasik İnek Peyniri Kg 119,90 TL

Tahsildaroğlu Klasik İnek Peyniri Kg 112,95 TL

Migros Taze Kaşar Peyniri 400 G 53,95 TL

Irmak Toz Şeker 1 Kg 24,90 TL

Irmak Toz Şeker 5 Kg 108,90 TL

Bor Şeker Toz Şeker 2 Kg 45,90 TL

Irmak Kristal Toz Şeker 3 Kg 72,90 TL

Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg 23,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L 49,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet Şişe 154,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 2 L 68,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 1 L 34,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L 96,90 TL

Editörün notu: Haberimizde yer alan fiyat listesi ve görseller Migros market resmi internet sitesinden alınmıştır.