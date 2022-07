Bayram Öncesi 55 Yaş Üstüne iyi haber geldi

Enflasyonunun hızlı bir şekilde yükselmesi, başta market alışverişi olmak üzere her sektörü olumsuz etkiledi. Son zamanlarda neredeyse her gün karşılaştığımız akaryakıt zamları da vatandaşları ciddi anlamda bunaltmaya devam ediyor. Akaryakıt zamları iğneden ipliğe her sektörde vatandaşın cebindeki paranın erimesine neden oldu. Bunun en temel nedeni ise, bu mamullerin taşınmasında harcanan akaryakıt gün geçtikçe zamlandı ve vatandaşlar da bu anlamda son derece zor bir sınavdan geçti. Peki ama hiç mi iyi haber yok?

Kamu veya özel fark etmeksizin hemen hemen tüm bankalar ardı ardına güzel kampanya ve kredi haberleri paylaşıyor. Bu kredi haberlerinin altında yatan öncelikli nedenin vatandaşın alım gücünü rahatlatmak olduğunu da belirtmeden geçmemek gerekiyor. Şimdi bir de 55 yaş üstü 13 milyon emekli için iyi haber geldi. Ödemeler ne şekilde yapılacak belli oldu.

Haberler Halkbank’tan!

Halkbankası yaptığı duyuru ile emekli olacak tüm vatandaşlar için iki farklı sevindirici haber verdi. Eğer yapılan duyurunun sizin için uygun olduğunu düşünüyorsanız siz de hemen şimdi başlayarak nakit ödeme imkanından kısa bir süre içerisinde faydalanabilirsiniz.

Son dönemlerde vatandaşlar arasında çok ciddi bir ödeme zorluğunun olduğunun farkında olan banka duyurusu ile herkesi rahatlattı. Bu desteğe ilişki düşük faiz ile geri ödeme hizmeti sunacak olması da bir diğer ayrıcalıklı seçenek olarak ön plana çıktı. Kısaca tüm bu seçenekler hakkında bilgilendirme yapmamız gerekirse şunu söyleyebiliriz.

Halkbank üç farklı nakit ödeme sistemi geliştirdi. Bu ödeme sistemlerinden vatandaşlar ilgilendikleri ve ödeyebileceklerini düşündükleri sistemle hızlı bir şekilde ödemelerini yapabilecekler.

Yeni Bir Promosyon Duyurusu!

Halkbank, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ortaklaşa olarak yaptığı duyuru ile emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere sgk’nın ödediği maaş tutarına göre farklı miktarlarda ek ödemelerin yapılacağını belirtti. Bunun için üç farklı ödeme seçeneğinin gündeme geldiğini de belirtmek gerekiyor.

500 TL Promosyondan Kimler Faydalanacak

Halkbank’tan yapılacak açıklamaya göre; maaşı 1499 TL’ye kadar olan tüm emekliler maaşını Halkbank’a taşımaları karşılığında 500 TL nakit promosyon ile ödüllendirilecekler.

625 TL Promosyondan Kimler Faydalanacak

Yine üç yıllığına emekli maaşınızı Halkbank’a taşımanız karşılığında maaşınız 1500 ila 2499 TL arasında ise bu sefer de tamı tamına 625 TL nakit promosyon hesaplarınıza yatmış olacak.

750 TL Promosyondan Kimler Faydalanacak

Eğer maaşınız 2500 TL üzerindeyse bu sefer nakit promosyon olanağından üç yıllığına maaşınızı Halkbank’a taşımanız karşılığında faydalanabilirsiniz.

100.000 TL Kredi Avantajı

Yine Halkbank tarafından maaşını taşıyanlara bir de kredi sürprizi var! Buna göre maaşınızı Halkbank’a taşımanız karşılığında üst limiti 100.000 TL olan kredi avantajından 36 aya varan vade imkanları ile yararlanabilirsiniz. Buna göre Halkbank’a emekli maaşınızı taşımanız hızlı bir şekilde tüm bu ödeme seçeneklerinden yararlanarak bütçenizi biraz olsun rahatlatmanız mümkün olacaktır.

Maaşımı Nasıl Taşırım?

Maaşınızı taşımanız için daha öncesinde Halkbank ile çalıştıysanız mobil uygulama yada telefon bankacılığı ile taşıma işlemlerinizi kısa bir süre içerisinde tamamlamanız mümkün olacaktır. Eğer daha öncesinde Halkbank ile hiç çalışmadıysanız maaşınızı taşımanız için en mantıklı işlem bir banka şubesini ziyaret etmek olmalıdır. Tüm bu seçeneklere göre kararınızı vererek maaşınızı kısa süre içerisinde taşıyabilirsiniz.

Kredi İmkanı Hakkında

Maaşınızı taşıdığınız sırada banka personeline ne kadar krediye ihtiyacınız olduğunu belirtmeniz yeterli olacaktır. Ödeme imkanınıza ve ihtiyacınızın miktarına bağlı olarak farklı oranlarda kredi seçenekleri de çıkacaktır. Yine de 1.55 olan kredi oranı bazı durumlarda daha da yüksek çıkabilir. Hatırlatmakta fayda var.