Batuhan Karacakaya’nın Kız Kardeşi Melisa’dan Nisa’ya Olay Sözler!

Survivor All Star yarışması bitti ancak yankıları ve tartışmaları hala devam ediyor.

Survivor All Start 2022 yarışmasının birincisi SMS oylarıyla Nisa Bölükbaşı oldu. Son 3’e kalan Adem Kılıç, Batuhan Karacakaya ve Nisa Bölükbaşı arasında SMS oylarıyla ilk elenen isim Batuhan olmuştu.

Batuhan’ın annesi Acun Ilıcalı’ya isyan etmişti. Daha sonra Adem ile Nisa arasında yine SMS oylarıyla birinci Nisa Bölükbaşı oldu.

Adı Survivor olan yarışmacıların ter döktüğü yarışmada şampiyon SMS oylarıyla belirlendi. SMS oylarıyla Survivor şampiyonunun belli olmasına tepkiler sürüyor.

Nisan’nın birinci olmasına bir tepki de Batuhan’ın kardeşi Melisa’dan geldi. Melisa Karacakaya abisinin elenmesine dair üzüntüsünü dile getirirken şampiyon olan Nisa’ya olay gönderme yaptı.

Yarışmacılardan Nagehan’da birincinin SMS ile belirlenmesine isyan etmişti.

Batuhan’ın kardeşi Melisa Karacakaya Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda abisine destek olanları teşekkür ederken “Keşke abim de bu kadar emek vermeseydi ve yatsaydı :)” diye yazdı.

Melisa’nın bu sözleri adı Survivor olan yarışmada SMS oyuyla şampiyon unvanını alan Nisa’ya yoruldu.