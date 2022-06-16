Başvuru yapacaklar biraz önce açıklandı! Herkes 4400 TL ödeme alacak! Vatandaş zil takıp oynadı… Bu sabah saatlerinde gelen haber vatandaşları adeta çalmadan oynatacak cinsten oldu. Bu anlamda başvuru yapanlara 4400 TL verilmesine karar verildi. Gelen habere göre ise kampanyaya kimlerin katılacağı da belli oldu. Konu ile alakalı bütün detayları haberimizde verdik.

Denizbank İhtiyaç Kredisi Başvuru İşlemleri Çok Kolay

Denizbank bağlamında kampanya açıklaması sonrasında tüketici kredisi yani ihtiyaç kredisi ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar 4400 TL almak için şartları araştırmaya koyuldular. İsteyenler başvuru yapmak için en basit yöntemleri kullanmaya başladılar. Bunlardan en önemlisi SMS ile başvuru yöntemi olarak öne çıkıyor.

Bunun için yapmanız gereken oldukça kolay, DenizBank’tan SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar kendilerine ait olan cep telefonlarından kredim yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazıp daha sonra tekrar bir boşluk bırakarak istedikleri kredi rakamını yazıp 3280’e SMS atması yeterlidir.

Denizbank üzerinden alınacak bu krediler için 3 ay erteleme ve 36 ay vade imkanı da verilmekte. Vatandaşlara lazım olan şey ise TC kimlik numaraları yapılan başvurular sisteme kayıt ediliyor ve istediğiniz rakam şartsız olarak hesabınıza iletiliyor. Bu krediyi almanız için kredi notunuz düşük olmamalıdır. Denizbank’tan kredi onayı alır almaz ise en yakın şubeye giderekte paranızı elden alabilirsiniz. Burada önemli olan nokta şubeye giderken TC kimliğinizi yanınıza almanız.