Başvuru istenmiyor; Bu bankada hesabı olan herkes anında 6 bin TL nakde kavuşabiliyor! Herkes aldı sizde alın… İnsanların acil nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan nakit avans, birçok müşterinin bunu anlık ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmasından dolayı bankaların daha da önem verdiği bir hizmet halini almıştır. Nakit avans limitleri günümüzde oldukça yükselmiştir. Neredeyse 6000 TL’ye kadar çekilebilen avans ile borçlarınızı ertelemenize gerek olmaz. Eğer aylık borçlarınıza ödeme yapmadığınız taktirde yüksek faiz oranlarına katlanmanız gerekecekse nakit avans faiziniz ile karşılaştırabilirsiniz. Avans faiziniz daha düşükse bu

şekilde ödemenizi yaparak çok daha ekonomik bir şekilde borçlarınızda kurtulmuş olursunuz. Birçok banka müşterilerinin yanında olmayı seçtiklerinden nakit avans faizlerini oldukça uygun oranlarda tutmaktadır.

Artı Para Sistemi ile İhtiyaçlarınızı Kolayca Karşılayın

Avans sistemine ihtiyaç duyan biriyseniz Ziraat Bankasının sunduğu nakit avans imkanlarına bir bakmanızı tavsiye ederiz. Banka yüksek avans limitleri sunmanın yanında ödemeleri taksitlendirme şansı da sunmaktadır. Faizleri birçok bankaya göre oldukça uygundur. İnternet ya da mobil bankacılık üzerinden başvuru şansınız olduğundan dolayı evraklarla uğraşmanıza gerek olmaz. Hesabınıza tanımlandığı anda en yakın şubeden avansınızı çekebilirsiniz. Artı para ismi verilmiş bu sistem bankanın müşterileri tarafından oldukça sevilmektedir. Hızlı ve kolay bir çözüm sunan bu sistem sayesinde nakde sıkıştığınız noktada sorun yaşamadan para çekme

imkânınız olur.

Nakit Avans İmkânı

Bankaların sunduğu nakit avans hizmeti artık ihtiyaç kredisi ile yarışır hale gelmiştir demek

yanlış olmaz. Son dönemlerde insanların dijital bankacılığa yönelmesi ile birlikte artık pek çok

işlem internet ya da telefon üzerinden dakikalar içinde yapılabilmektedir. Avans istiyorsanız

müşterisi olan bankalardan bu yöntemle kolayca alabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken

nokta avans çektiğinizde ödemeniz gereken faiz oranıdır. Bazı bankalar bu oranları oldukça yüksek tuttuğundan dolayı özellikle yüksek meblağlarda para alındığında ödemeler bir hayli yüksek olabiliyor. Bu noktada ihtiyaç kredisine yönelmek çok daha iyi bir seçenek olacaktır. Ayrıca sık sık avansa ihtiyaç duyuyorsanız indirim

dönemlerini takip edip bu dönemlerde parayı çekip ihtiyacınız olduğunda kullanmakta

değerlendirebileceğiniz bir seçenektir.