Başvurana maddi yardım duyurusu 2000 TL ve 20 Bin TL nakit para

Maddi durumu geçilebilecek düzeyde olmayan vatandaşlara devlet tarafından 2.000 ile 20.000 TL arasında nakit para yardımı yapılacaktır. Aile, çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığı’nın kapsamında olan bir nakit para yardımıdır. Bakanlık tarafından pandemi zamanında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılmış çok sayıda yardım bulunuyordu. Şimdi ise parasal durumu kötü seviyede olan kişilere 2000 TL ile 20.000 TL arasında yardım yapılacağı duyurusu yapılmıştır.

Geçtiğimiz Bayram aylarında yapılan ödünç para sistemi ile gündeme gelen aile, çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığı şimdi ailelere yapacağı masrafsız ve faizsiz 2000 TL ile 20.000 TL arasındaki borç para yardımı ile konuşuluyor. Vatandaşlar alacakları bu nakit para yardımı sayesinde gerekli gördükleri acil ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Daha sonra devletin öngörmüş olduğu vade süresi içerisinde borçlarını devlete geri ödeyeceklerdir.

T.C Vatandaşlarına Faizsiz ve Masrafsız Destek

Bakanlık tarafından açılmış olan ödünç para sistemi sayesinde pek çok vatandaş nakit para ihtiyacını karşılayabilecektir. Yardım programlarından olan bu sistem sayesinde havuzda biriktirilmiş olan nakit paralar ihtiyaç sahiplerine belirlenmiş olan zaman süreleri içerisindeki vadelerle borç para olarak verilebilecek bir nokta nakit para ihtiyacını karşılayan vatandaş daha sonra ekonomik olarak eli rahatladığında almış olduğu parayı devlete geri ödemekle yükümlü olacaktır.

Faizsiz ve Masrafsız Destek Ödemesi Başvuruları

Faizsiz ve masrafsız ödünç para sistemine dâhil olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gereklidir. Ödünç parayı alacak olan kişinin bankaya ya da devlete herhangi bir borcu bulunmaması gerekiyor. Daha önce ödünç para sisteminden yararlanmamış olmak şartı bulunuyor. Ödünç parayı alacak olan kişinin alacağı borca karşılık iki kişi kefil göstermesi gereklidir. Ödünç para sistemine bakanlığı resmi internet sayfası üzerinden ya da e-devlet sistemi üzerinden başvurular alınmaktadır.

Ödünç para telefonunun kişiler tarafından eksiksiz ve tam olarak doldurulması gerekiyor. Ödünç para alacağı için geri ödeyecek aylık gelire sahip olunması gerekiyor. Ödeme konusunda ise risk grubu içerisinde ödünç para alacak olan kişinin bulunmaması gerekiyor. Belirlenmiş olan zaman dilimi içerisinde almış olduğu borç tutarını sisteme geri vermek durumundadır. Sonuç olarak bu sistem ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak olan bir havuz sistemi olduğundan dolayı borcu almış olan kişi belirlenmiş olan tarihler içerisinde parayı havuza geri yatırmak ile yükümlüdür.