Başkan Karagöl İstanbul’da Bir Dizi Ziyaretlerde Bulundu

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl toplantı nedeniyle bulunduğu İstanbul’da bir dizi ziyaretlerde yaptı. İstanbul Maslak’ta faaliyetlerini gerçekleştiren Global Danışmanlık firması Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktaş’a ziyarette bulunan Başkan Ertuğrul Karagöl hayırlı olsun dileklerini iletti.

Buradan da Esenyurt’a geçen Başkan Ertuğrul Karagöl geçen Nisan ayında annesi aramızdan ayrılan İstanbul MHP İl Başkan Yardımcısı hemşerimiz Ahmet Poyraz ve ailesine taziyesini iletti.

Esenyurt’tan da Arnavutköy’e geçen Başkan Ertuğrul Karagöl genç yaşta dünyadan ayrılan Erdef Başkan Yardımcısı Selman Üstündağ’ın mezarını ziyaret ederek dualarını sundu.

Erbaalılar Arnavutköy’de Buluştu

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl Arnavutköy’e MHP İlçe Başkanı olarak atanan Erbaalı hemşerimiz Cihan Barut’u bulunduğu makamda ziyaret etti. Başarılarının devamının gelmesi adına iyi dileklerde bulundu.

MHP Arnavutköy ilçe binasında gerçekleşen ziyarete Başkan Ertuğrul Karagöl ile birlikte, İstanbul MHP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Poyraz katıldı. Ayrıca Global danışmanlık yönetim kurulu Başkanı Murat Göktaş, Erdef Kadın kolları Başkanı Tenzile Çelik de oarad yer aldı. Erdef Başkanı Hüseyin Koyuncu, THM sanatçımız Ayşegül Pınar, Harmat Matbaa Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Barut, Erdef Yönetim Kurulu, Dernek Başkanları ve hemşerilerimiz de katıldı. Başkan Ertuğrul Karagöl geçmiş zamanda Rize’yi de ziyaret etmişti.

Birkaç plan dolayısıyla bulunmak üzere Rize’ye gelen Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve ardında heyeti Vali Kemal Çeber’i bulunduğu makamında ziyaret etti.

Ziyaretinde Başkan Ertuğrul Karagöl’e hemşerileri eşlik ederken Vali Kemal Çeber’e kendisini makamına kabul ettiği için teşekkürlerini sunan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Rize gibi köklü ve kadim bir ilde bulunduğu nedeniyle çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Vali Kemal Çeber ise makamına ziyaretlerinden dolayı Başkan Ertuğrul Karagöl’e teşekkür ederek kendisini Rize’de misafir etmekten dolayı hissettiği memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ertuğrul Karagöl, Vali Kemal Çeber ile görüştükten bir süre sonra Meşhur Tokat Erbaa Asma Yaprağı hediye ederek planladığı Rize turuna devam etmek üzere Valilikten ayrıldı.

Peki, Ertuğrul Karagöl Kimdir?

Ertuğrul Karagöl, 16 Temmuz 1989’da doğmuş Türk siyasetçi ve mimardır. Erbaa, Tokat’ın ilçesine bağlı Koçak kasabasında doğmuştur. Mithatpaşa İlköğretim Okulu’nda ilkokulunu, Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu’nda ortaokulunu ve Yılmaz Kayalar Anadolu Lisesi’nde ise lise eğitimini bitirmiştir. Lise dönemlerinde Erbaaspor Basketbol takımında oynamıştır.

4 yıl boyunca Konya’da Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü öğrencisi olarak eğitim gören Ertuğrul Karagöl, bu zaman içinde Mimarlar Odası öğrenci temsilciliği yardımcılığı yapmıştır. Öğrencilik zamanında Eski Türk evi yenileme projesinde ve Konya Kent Plaza alışveriş merkezi şantiyelerinde çalışmıştır.

2013 yılında Mimar olarak Ankara’da G5 Mimarlık Atölyesinde işe girdi. 2 sene süren bu iş deneyimi sırasında yurt içi ve yurt dışında pek çok projede yer aldı. Özellikle Afrika ülkeleri olmak üzere pek çok farklı ülkede ve yurt içinde de Ankara’da Bakanlıklar ve özel firmalara ait projelerde görev aldı. Bu süre zarfınca bir dönem Ankara Erbaa Kültür ve Dayanışma Derneği’nde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2015 yılında Diyarbakır’da kısa dönem askerlik yapmıştır. Sonrasında İstanbul’da proje sorumlusu olarak Pana Holding’ te bir yıla aşkın sürede çalıştı. Babasının ölümü nedeniyle 2016 yılında Erbaa’ya döndükten sonra müteahhit ve mimarlık alanında hizmet veren Erka Mimarlık ve İnşaat firmasını kurdu. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Erbaa Belediye Başkan Adayı olmuştur. Seçimde aldığı %52,62 oy oranı ile Erbaa Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.