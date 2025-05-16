Başkan Erkekli’den mesaj var! “Üreten, Başımızın Tacıdır”

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, üretimin ve gıda güvenliğinin temel direği olan çiftçileri kutladı. “Tarım, yalnızca toprakla değil, bağımsızlıkla da ilgilidir” dedi.

“Çiftçilerimiz, Geleceğimizin Teminatıdır”

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle yayımladığı anlamlı mesajında, üreticiye duyulan saygı ve desteğin altını çizdi.

Başkan Erkekli, “Toprağın bereketini emeğiyle buluşturan, alın teriyle üretimin temelini oluşturan tüm çiftçilerimizin gününü yürekten kutluyorum. Onlar sadece gıda değil, ülkenin geleceğini de üretmektedir” ifadelerini kullandı.

“Tarım, Milli Bağımsızlığın Temelidir”

Tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, bir milletin bağımsızlık stratejisinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Erkekli, şöyle konuştu: “Tarım, sağlıklı nesillerin güvencesi, ekonomik kalkınmanın temel taşı ve milli bağımsızlığın en güçlü dayanağıdır. Bu bilinçle üretim yapan cefakâr çiftçilerimiz her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir.”

Yozgat Ticaret Borsası’ndan Üreticiye Güvence

Mehmet Erkekli, Ticaret Borsası olarak her koşulda üreticinin yanında olduklarını belirtti. “Çiftçilerimizin emeğini en iyi şekilde değerlendirmek, alın terlerinin karşılığını almalarını sağlamak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Üreticimizin sesi olmaya, onların haklarını savunmaya devam edeceğiz.”

Bereketli ve Umut Dolu Bir Sezon Dileği

Mesajının sonunda tüm üreticilere seslenen Erkekli, “Emeklerinin karşılığını tam olarak alabilecekleri, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir sezon diliyorum. Üreten herkesin yolu açık, toprağı verimli olsun” diyerek çiftçilerin her koşulda desteklenmesi gerektiğini vurguladı.