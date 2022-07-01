Asgari ücret 2022 ek zammı evli-bekar-1,2,3,4 çocuklu net/brüt ücret tablosu – Asgari ücret yüzde kaç arttı?

ACumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesi dönüşünde Dolmabahçe Saray’ında asgari ücret zammını açıkladı. 2022 asgari ücret zammı bu aydan itibaren geçerli olacak. İşte asgari ücret 2022 ek zammı evli-bekar-1,2,3,4 çocuklu net brüt ücret tablosu! Sorgun Postası gazetesi olarak gelişmeleri yakından takip ettik.

Başkan Erdoğan Asgari Ücret Zammını Son Dakika Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği asgari ücret zammını açıkladı. Bu anlamda 2022 yılı asgari ücret ara zammı 5.500 TL oldu

İşte asgari ücret 2022 ek zammı evli-bekar-1,2,3,4 çocuklu net/brüt ücret tablosu!

Enflasyonun artış göstermesine paralel olarak asgari ücret başta olmak üzere vatandaşların maaşlarına zam yapılması gündeme geldi. Zam oranının ne kadar olacağına dair yorumların sayısı artış gösterirken, Temmuz ayında bütün vatandaşların maaşlarına zam gelip gelmeyeceği önemli bir merak konusu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Dahası emekli maaşları artış gösterecek mi? İşte detaylar! Edinilen bilgilere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücretin belirlenmesi amacıyla toplantı yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığını yapacağı toplantıda asgari ücrete yapılması planlanan zam miktarı da netleşecek gibi! Burada birkaç farklı formülün üzerinde durulduğu açıklanırken, hangi formülün devreye gireceği henüz netlik kazanmış değil. İşte hem asgari ücretlileri hem de diğer vatandaşları etkileyecek kararlara dair ayrıntılar!

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Asgari Ücrete Zam

Yapılan en son açıklamalara göre asgari ücretlilerin maaşlarına zam yapılmasına yönelik olarak çalışmaların yapılmasına dair talimat verildi. Böylece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni maaşların ne kadar olması gerektiğine dair çalışmalar yapacak. Böylece asgari ücretin belirlenmesi amacıyla ilgili tarafların tamamında görüş almak amaçlanıyor!

İşi; işveren ve hükümet temsilcilerin katılım göstereceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında 2022 yılına ait ikinci dönem itibariyle asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine dair çalışmaların hız kazanıldığı belirtildi. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait Reşat Moralı Salonu’nda gerçekleşecek olan toplantıya hem işçi temsilcileri hem de işveren temsilcileri katılacak. Burada SGK işçi payında bir indirimin istenildiği belirtilirken, buna özellikle Türk-iş’in sıcak baktığı ifade ediliyor.

Çalışmalar Sonuçlandı

Asgari ücretlilerin maaşlarının iyileştirilmesine yönelik olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının birkaç gün içerisinde sonuçlanacağı ifade edilirken; böylece asgari ücretin netlik kazanacağı ifade ediliyor. Öte yandan Temmuz ayı itibariyle emeklilerin maaşlarında da bir iyileştirmenin yapılacağına dair birtakım açıklamalar da yapılıyor. Ayrıca Kurban Bayramı ikramiyelerinin de arttırılmasının hedeflendiği biliniyor!