Başka yerde aramayın! SGK 315 bin TL’ye daire, 200 bin TL’ye Volkswagen satıyor! Vatandaş kuyruğa girdi… SGK, konut ve araba satışında sazı eline almış durumda. SGK bünyesinde yapılan ihaleler sonrasında ev ve araba sahibi olmak isteyenler kuruma akın etmiş durumda. Özellikle günümüzde ev ve otomobil fiyatlarının patlamasıyla beraber kişiler farklı yollar aramaya başlamıştı. Bu yollar arasında SGK ön plana çıktı. SGK satılık otomobil ve gayrimenkul ilanları ile değişik şehirlerde yer alan çok sayıda konut, apartman dairesi ve araba satışa verildi. ilanları… Fahiş ve ve araba fiyatları sonrasında vatandaş ev ve araba sahibi olmakta zorlanırken yaşanan süreçte ucuz ev, araba alabilmek isteyen insanlar kurumlardan, bankalardan ve icradan satılık araba ile ev ilanları daha düşük fiyatla satılması sebebi ile takip edilmeye başlanmıştı.

SGK Gayrimenkul Detayları

İlan Numarası 17716

Satış Tipi Açık Artırma

Kategori Konut

Tür Daire

Satışa Esas Bedeli 315.000,00 TL

Teminat Bedeli 23.625,00 TL

Bulunduğu İl İzmir

Birinci İhale Tarihi 2022-08-03

İkinci İhale Tarihi 2022-08-10

İhale Başlangıç Saati 10:30

İhale Bitiş Saati 10:40

SGK Otomobil Detayları

Tür Volkswagen

Model Yılı 2013

Plaka 42DSD51

Renk Beyaz

Satışa Esas Bedeli 200.000,00 TL

Teminat Bedeli 10.000,00 TL

Birinci İhale Tarihi 2022-06-20

İkinci İhale Tarihi 2022-06-21

İhale Başlangıç Saati 11:50

İhale Bitiş Saati 11:55

SGK’dan ev ve araba nasıl alınır?

SGK ihale ilanları resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Her ilanda, ihale tarihi ve saati bulunmaktadır. Yayımlanan ilanın yan alanında yer alan Detay linkini tıklayan vatandaşlar satış yapmak için ihtiyaç duydukları

ilan numarası, satış tipi, konutun satışa temel bedeli, teminat bedeli, il, ihale tarihi ve başlangıç saati gibi bilmeleri gereken bütün verilere hemen ulaşabiliyorlar.

SGK, Volkswagen ilanına başvurmak için tıklayınız

SGK’dan ev almak için tıklayınız

Editörün notu: Haberimizde yer alan görseller ve bilgiler SGK’nın resmi sitesinden alınmıştır.