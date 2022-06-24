Barış Akarsu Merhaba Filminin Afişi Çıktı Ama Barış’a Benzetilmedi!

Trajik bir şekilde hayatını henüz daha genç yaşında kaybeden halk tarafından çok sevilen Barış Akarsu’nun hayatı film oluyor.

Uzun yıllardır beklemede olan proje bu sene biyografik filmlerin başarısının ardından hemen hayat geçirilme kararı alındı.

Yapımcılığını Fikri Harika Prodüksiyonun yaptığı Barış Akarsu Merhaba filminin çekimleri başladı. Senaryo ve yönetmenliğini Mert Dikmen ve Can Anar’ın üstlendiği filmde Barış Akarsu’ya başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz hayat veriyor.

Ancak İsmail Ege Şaşmaz bu rol için pek beğenilmedi. Filmin afişi de görücüye çıkınca sesler iyice yükselemeye başlandı.

Kazada hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun o esnada yanında yer alan sevgilisi Zeynep’e de Almila Ada hayat verecek.

Filmde Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Aslıhan Kapanşahin, Burak Satıbol, Metin Coşkun ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimler de yer alıyor.

Akademi Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren Barış Akarsu daha sonra Yalancı Yarim dizisiyle ekrana gelirken trajik bir araba kazasında hayatını sevgilisiyle birlikte kaybetmişti.