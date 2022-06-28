Barbaros’lar da Önemli Değişiklik! İzleyici Merakla Bekliyor

Tüm dünyaya ünü ve başarısı yayılmış olan Sultan Süleyman efsanesini dizi olarak ekranlara Muhteşem Yüzyıl dizisi ile gelmişti. Muhteşem Yüzyıl bir döneme damga vurmuştu. 5 Ocak 2011 tarihinde ilk kez yayınlanan ve 11 Haziran 2014’te sona eren ünlü proje Muhteşem Yüzyıl dizisi, Türk dizi tarihine unutulmaz harflerle adını yazdırdı.

Dünyanın her yerinde meşhur olan ve Sultan Süleyman’ ı herkese izlettiren meşhur dizi Muhteşem Yüzyıl hiç bir zaman unutulmuyor. Senaryosu, dizi müzikleri, genel oyuncu kadrosu ve yarattığımız özel yapımı ile izleyicinin gönlünde taht kuran “Muhteşem Süleyman” ismine layık bir proje olarak akıllarda kaldığını söylemek gerekir.

Bu kadar dikkat çeken ve ünlü olan bir diziden sonra kimseler, Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan farklı bir diziyi ekranlara taşımadı. Muhteşem Yüzyıl bu işin zirvesi olarak kabul edildiği için diğer işlerin onun altında kalacağı düşünüldü ve kimse böyle bir proje yapmak istemedi.

Bu düşünceyi yıkacak yeni bir proje TRT1’den geliyor… Yapımcı istediği ilgiyi ve reytingi yakalayamayan, Barbaroslar dizisini başından sonuna kadar değiştirmeye karar verdi. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi yeni sezonda Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatacak yeni senaryo hazırlanarak ekranlara gelecek.

Barbaros Hayrettin Paşa Yine Başrolde

Elbette ki yine başrolde Hızır olacak yani, Barbaros Hayreddin Paşa karakterini konu alarak anlatılacak bir Kanuni Sultan Süleyman dönemi ekranlara gelecek. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Caner Topçu, Pelin Akil gibi ünlü isimlerin oynadığı Barbaroslar dizisinin yenilenmiş halinin eskisi ile hiç alakası olmayacağı düşünülüyor. Ulaş Tuna Astepe’nin ise yine başrolde yer alıp almayacağının henüz net olmadığı bir hazırlık dönemi yapılırken, senaryo üzerinde yapılan değişiklikler başladı ve hazırlıklar son hızı ile devam ediyor.

Zülküf Yücel ‘ in başarılı yönetimi ile çekilen Barbaroslar dizisinin Sultan Süleyman dönemini tekrar ekranlara taşıyacak olması aynı zamanda Muhteşem Yüzyıl dizisiyle de sık sık kıyaslanma riski taşıyacak. Bi yüzden şimdiden Dizinin yeni sezonu birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı.

TRT1 bu konuda kararlı ve Barbaros Hayreddin Paşa’yı bütün dünyaya yaymayı amaçlamış durumda. İlk sezonda istenen başarı yakalanamadı ama ikinci sezonda dizi iddialı olarak ekranlarda yer alacak.

Barbaroslar Dizisinde Dikkat Çeken Değişiklik

Geçtiğimiz sezon yazdan itibaren sürekli olarak tanıtımları verilen ve Diriliş Ertuğrul dizisi ile bir döneme damga vuran Engin Altan Düzyatan ‘ ın başrolünü oynadığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi seyircilerin en merak ettiği projeler arasında yer alıyordu. Yayın hayatına başladığı andan itibaren beklenen reytingler yakalanamadı.

Bilindiği üzere farklı kanallarda birçok dönem dizisi ekranlara geliyor. Kuruluş Osman, Destan, Alparslan Büyük Selçuklu gibi diziler bu yılın favori dönem dizilerinden oldu. Özellikle Alpaslan dizisi daha geç başlamasına rağmen çok büyük bir ilgi gördü ve seyirci tarafından çok beğenildi. Pazartesi günleri reyting savaşında galip geldi. 3. Sezonu biten Kuruluş Osman tüm dünyada beğeni ile izlenen ve Çarşamba akşamlarının reyting birincisi olan dizi. Destan ise Salı akşamlarına hızlı bir giriş yapsa da daha sonra reytingleri düştü.

TRT 1 yapımı olan ve Perşembe akşamları yayınlanan Barbaroslar dizisi de beklenen ilgiyi göremedi. Geçtiğimiz ay sezon finali yapan dizi için yeni sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Tamamen senaryo değişikliği yaşanacak olan dizi de Kanuni Sultan Süleyman dönemi ekranlara gelecek. Bu dönem Barbaros Hayrettin Paşa üzerinden anlatılacak. Şimdiden çalışmalar başladı ve Eylül Ayında seyirciler ile dizi buluşacak.