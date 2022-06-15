Bankasız kredi nasıl alınır? Kredi alamayanlara kredi veren kuruluşlar hangileridir?

Faizli geri ödemesiyle kredi kullanılabilinecek olan firmaların başında bankalar gelir. Bankalar, günümüzde birçok kişi tarafından kullanılır. Ancak bazı durumlarda bankalar, kişilerin kredi ya da kredi kartı kullanma durumlarını kısıtlayabilir. Bu nedenle bankalardan sonra faiz ile kredi imkanı sunan firmaların arasında finansman şirketleri mevcuttur. Finansman şirketlerinden alınan kredilerin de mantığı bankalardan alınan krediler gibidir. Bu nedenle finansman şirketleri de kredi almak isteyen kişiler tarafından tercih edilebilir.

Kredi Alamayanlara Kredi Veren Kuruluşlar Hangileridir?

Kredi alamadığından dolayı farklı bir kurum arayan kişilerin başvurmaları gereken yerlerden bazıları şöyle sıralanmıştır:

• Hemenal

• EVKUR

• Koç Finans

• Mercedes Benz

• Turkcell

• Financell

• Vodafone

• Türk Telekom

• Volkswagen

• ORFİN

• Şeker

• Tırsan

• Wowwo

Zor Durumda Olanlara Krediyi Kimler Verir?

Maddi durumu kötü olan ve bu durum dolayısıyla da bankalar üzerinden herhangi bir kredi alamayan kişilerin ziyaret etmeleri gereken yer öncelikli olarak şirketlerin finansal şirketleridir. Bu şirketler de eğer kişilere kredi vermezlerse, farklı kurum ve kuruluşların arayışına girilebilir. Finansal kuruluşlarla beraber krediye benzer imkanlar sunan şirketler, bankalardan farklı olarak bazı taleplerde bulunabilirler. Bu nedenden dolayı da kredi almak isteyen kişilerin duydukları şartlar karşısında şaşırmamaları gereklidir.

Bankasız Kredi Nasıl Alınır?

Bankaya bağlı kalmadan kredi kullanmak isteyen kişilerin öncelikle Bankadan başka kredi veren firmalar araştırmalarını yapmaları ve kendi ihtiyaç türlerine uygun olan krediyi hangi firma üzerinden alabileceklerine karar vermeleri gereklidir. Araç ya da ev almak isteyen kişiler, ihtiyaçlarına uygun finansmanı sağlayacak firma ile iletişime geçerek kolaylıkla bankasız kredi alabilirler.