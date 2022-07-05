Bankalar sıraya girdi, emekli promosyonlarına ardı ardına zam geldi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte o banka…

Emekli vatandaşlar bağlı oldukları banklardan ek promosyon almaktadırlar. Artan enflasyon oranları nedeniyle bazı bankalar sosyal güvenlik kurumu kararıyla emeklilik maaş promosyonlarında artış yaptı. En çok artış yapan bankaların başında ise Türkiye ekonomi bankası geldi. TEB bankası, geçtiğimiz hafta yaptığı resmi açıklamaya göre promosyon tutarlarında zam yaptı. Bu haber emeklileri oldukça sevindirirken promosyonun koşuları birçok emekli tarafından araştırılmaya başlandı. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte o banka ve haberimizin detayları…

TEB yetkililerine göre zam sadece eski emekli vatandaşlar için geçerli olmayacak. Emeklilik maaşını Türkiye ekonomi bankasına taşıyan herkes bu zamlardan yararlanabilecek. Öte yandan yapılan açıklamaya göre temmuz ayı itibari ile emekliliklere bazı ek paketlerinde sunulması bekleniyor. Son zamanlarda promosyon haberlerinin gün geçtikçe yoğunlaştığı bilinmektedir. Bu durum promosyon konusunda farklı bankaların farklı şartları sunmasından da kaynaklanmaktadır.

TEB Bankası Promosyon Oranı

Emekli olup maaşını TEB bankasına taşıyan vatandaşlara yaklaşık 3.750 TL nakit promosyon verilmektedir. Öte yandan taşıma işlemini gerçekleştirip üç yıl maaş sözleşmesi imzalayan emeklilere ise TEB 2.750 TL ek nakit promosyonu vermektedir. Üstelik bu promosyon ilk maaş ilse vatandaşlara aktif hale getirilmektedir. Ayrıca emekli yakınlarının bankaya maaş taşıması durumunda da vatandaşlara sürpriz oranlar verilmektedir. Emekli yakınlarına ise toplamda 250 TL ödeme yapılmaktadır. Ancak emekli yakınları promosyon ödemesi 10 kişi ise sınırlı olmaktadır. Yani bir emekli en fazla 10 yakınını banka müşterisi yapabilmektedir.

TEB Bankasının Diğer Avantajları

TEB bankası emekli vatandaşlara özel olarak havale gönderimlerine komisyon kesmemektedir. Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamaya göre emekli komisyon yapılandırması temmuz ayı itibari ile aktif hale gelecektir. Ayrıca banka, emekliliklere özel destek hattı sunmaktadır.

Bu sayede emekli vatandaşlar işlem ücretlerinde büyük bir tasarruf sağlayacaktır. Emeklilerin kredi kartlarına aidat ücretlerini de iptal eden banka aynı zamanda marifetli hesap ise ek faiz imkanı da sunmaktadır. Son olarak ise maaşını bankaya taşıyan müşteriler işlemlerini online olarak yapabilmektedir. Yani maaş taşıma işlemleri diğer bankalarda olduğu gibi şubeden yapılmamaktadır.