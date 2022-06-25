Bankalar Emeklilere Promosyonda Yarışıyor! Şimdi de Referans Emeklilik Kampanyası

Bankaların emekli rekabeti devam ediyor. Bu durumun birden fazla sebebi olduğu düşünülmekte, hiç şüphesiz öncelikli nedeni emeklilerin normal bir maaş müşterisinden çok da farkı olmaması gibi görünüyor. Yalnız bir de bu konuda gözden kaçan bir başka unsurun daha olduğu da unutulmamalı…

Son olarak Bakanlar Kurulu kararından sonra açıklanması beklenen 3600 ek gösterge haberlerinden sonra emeklilik için sırada bekleyen pek çok devlet memuru olduğu biliniyor. Yapılan araştırmalar pek çok devlet memurunun psikolojik olarak kendini 3600 göstergeye göre ayarladığını gözler önüne sermekte. Eğer 3600 ek gösterge yayınlanırsa bu sefer pek çok yeni emeklinin olacağı anlamına gelir. Her ne kadar bu ek gösterge kararından sonra pek çok öğretmen ve memurun emekli olmak konusunda bir zorunluluğu olmasa da psikolojik olarak emekli olmak istedikleri de biliyor. Hal böyle olunca bir anda normal sürecin çok daha üzerinde emekli sayısı oluşacağı için bankalar şimdiden ciddi anlamda emekli maaşı kaygısı içerisine girdi.

3500 TL’ye Varan Promosyon Seçenekleri

Tabii ki aldığınız maaşa ve sağladığınız şartlara göre ön plana çıkan emekli promosyon miktarında da değişiklik ortaya çıkabiliyor. Bankaların promosyon kampanya indirimleri söz konusu olduğunda farklı seçeneklerin ön plana çıktığını da belirtmeden geçmemek gerekmekte!

Promosyonda Taban Rakamlar Neler?

Maaşınız ile doğrudan alakalı olmak üzere banka promosyonları ön plana çıkmakta, haliyle maaşı 1.500 TL altında olan emekliler için 500 – 1.500 ila 2.500 TL arasında olanlar için 750 lira promosyon taban fiyat olarak ön plana çıkıyor. Tabii ki bu rakamların özel bankalar için çok daha yüksek aralıkta olduğunu da belirtmek gerekmekte.

Akbank Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Akbank emekli maaşını taşıyanlara net gelire göre promosyon veriyor. Buna göre net geliriniz 1.500 TL ye kadarsa 500 TL normal promosyon ve normal promosyona ek olarak 1.800 TL ek promosyon veriliyor. Bunun dışında maaşı 1.500 – 2.500 TL arasında olanlar için 625 TL normal promosyon ve normal promosyona ek olarak 2.275 TL ek promosyon verilmekte. Aynı şekilde emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ve buna ek olarak 2.750 TL ek promosyon veriliyor.

Denizbank Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Denizbankta ise maaşa göre bir promosyon seçeneği ön plana çıkmakta, buna göre 675 – 850 – 1.000 lira ortalamasında promosyon ödemesi yapılıyor. Aynı zamanda Denizbank müşterilerine ek ödeme seçeneğini de otomatik ödeme talimatı ile yapıyor. Eğer otomatik ödeme talimatı verirseniz bu sefer aldığınız rakamlar 1.425 – 1.600 ve 1750 TL olabiliyor.

Fibabanka Ne Kadar Emekli Promosyonu Veriyor?

Son dönemlerde yaptığı kampanyalarla adından sıklıkla bahsettiren Fibabanka’da promosyon veren bankalar arasında yer alıyor. Maaşınıza göre 500 – 625 ve 750 TL arasında değişen rakamlarla promosyon vermektedir.

Referans Emeklilik Kampanyası

Bankaların ön plana çıkan bir diğer ayrıcalığı ise referans ödeme kampanyasıdır. Buna göre emekli tanıdığını getiren kişilere ek olarak ödemeler yapılmakla birlikte emeklilerin kendisine de promosyon verilmektedir. İlk olarak Garanti Bankası ile başlayan bu furya kısa süre içerisinde tüm banaklara yayıldı. Bu durumda da daha fazla kişi tarafından kullanılmaya başlandı.

Yakın bir gelecekte rekabetin boyutu arttıkça bankaların verdiği promosyonların da artacağı düşünülmektedir. Şimdilik bu şekilde rakamlar yüksek gibi duruyor olsa da emekli ve asgari ücret maaş zamlarının artması ile birlikte emekli promosyonlarının da artması kaçınılmaz olacak gibi durmaktadır. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.