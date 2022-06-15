Bankadan harici kredi veren firmalar ve kurumlar hangileri? Pamuk finans evkur kredi nedir?

Banka dışında kredi alınabilecek olan firmalar, günümüzde şöyle sıralanmıştır:

• Finansal kiralama kuruluşları

• 62 tane yasal kayıtlı faktöring kuruluşu

• 14 tane finans kuruluşu ve finansman şirketi

• Holdingler

• Yabancı bankaların Türkiye temsilcilikleri

• Varlık yönetim şirketleri

• Ödeme kuruluşları

• Koç Finans Hizmetleri A.Ş.

• Volkswagen

• Oto vadeli finans şirketleri

• Wowwo

• Koç Fiat Kredi

• Hemen Al Finansman

• Volkswagen Doğuş Finansman

• Mercedes Benz Finansman

• Evkur Finansman

Bankadan başka kredi veren firmalar üzerinden kredi alabilmek ve kullanabilmek için kişilerin bir yer ile bağlantılı olan yerlerden bir şey satın almaları gereklidir. Ancak hepsi için aynı koşullar geçerli değildir. Farklı finansman sağlayan yerlerden çeşitli koşulların yerine getirilmesi ile kredi alınabilir.

Pamuk Finans Kredi Nedir?

Pamuk finansmanı kredisi, Pamuk Faktoring tarafından sunulmuş olan bir tür nakit giderim türüdür. Kredi ihtiyacı olan ancak ihtiyacı olan krediyi geri ödeyemeyecek durumda olan kişilere sunulur. Ancak kredi verilirken, verilecek olan kredinin en az yarısını karşılayacak olan mahsul ya da toprağın şirkete verilmesi gereklidir. Bu şartın sağlanması ile birlikte, kişiler kolaylıkla pamuk finans kredi alabilirler.

Kredi Veren Kurumlar Hangileridir?

• Bankalar

• Finansal Kiralama Şirketleri

• Faktoring Şirketleri

• Finansman Şirketleri

• Finansal Holding Şirketleri

• Varlık Yönetim Şirketleri

• Yabancı Bankaların Türkiye Temsilcilikleri

Günümüzde Bankadan başka kredi veren firmalar arasında en çok tercih edilen kurumlar Faktoring şirketleridir. Özellikle tarımla uğraşan ya da tarım yapmaya müsait olan kişiler tarafından daha fazla ön plana çıkan bu anlaşma ile beraber hem alıcı hem de satıcı yapılan anlaşmadan memnun kalır.