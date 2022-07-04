Bankada 200 bin TL’niz varsa köşesiniz! 32 Günde 3.914,52 TL kazanın! İşte Temmuz ayına özel lokum gibi faizler
Bankalar son dönemde 32 günlük vadeli mevduat faizi oranlarını açıklamaya başladı. Bu anlamda Temmuz ayına özel vadeli mevduat faiz oranları toplu parası olanları mest etti. Bankalar müşteri çekebilmek için kendi içlerinde de rekabete girdi. Bu durum vatandaşların işine geldi.
CEPTETEB Vadeli Mevduat Hesabı
CEPTETEB’in %21,00 faiz oranları sonrasında Vadeli Mevduat Hesabı ile TL birikimleri bağlamında kişilerin düşük stopaj oranları ve yüksek faiz seçeneklerinden aynı anda kullanması amaçlanıyor. 32 günlük en yüksek faiz hesaplarına sahip bankalardan biri olan CEPTETEB, mevduat hesabı kapsamında vatandaşlara baya bir avantaj sağlıyor.
İNG Bank Vadeli Mevduat Hesabı
İNG Bank günlük vadeli mevduat hesabı kapsamında TL bağlamında %21,00 faiz oranları ile birikimlerini daha da katlamak isteyenlere güzel avantajlar veriyor. Günün her saati kullanılan Günlük Vadeli Mevduat Hesabı, birikimlerini en rahat şekilde arttırmak isteyenlere bomba avantajlarda sunuyor.
İşte Bankada 200 Bin TL’niz Varsa Alacağınız Aylık Tutar
ING
E-Turuncu Hesap
Faiz: %21,00
Net Kazanç: 3.498,08 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz: %21,00
Net Kazanç: 3.498,08 TL
Anadolubank
Renkli Hesap
Faiz: %21,00
Net Kazanç: 3.498,08 TL
Odeabank
Yeni Vadeli Mevduat Hesap
Faiz: %21,00
Net Kazanç: 3.498,08 TL
Alternatif Bank
VOV Hesap
Faiz: %22,25
Net Kazanç: 3.706,30 TL
N Kolay
N Kolay Bono
Faiz: %23,50
Net Kazanç: 3.914,52 TL
Fibabanka
Kiraz Hesap
Faiz: %22,50
Net Kazanç: 3.747,95 TL
DenizBank
Vadeli Hesap
Faiz: %20,00
Net Kazanç: 3.331,51 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Faiz: %16,50
Net Kazanç: 2.748,49 TL
Enpara.com
Vadeli Hesap
Faiz: %16,00
Net Kazanç: 2.665,21 TL
Editörün notu: Haberimizde yer alan 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları bankaların kendi sitelerinden alınmıştır.