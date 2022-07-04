Bankada 200 bin TL’niz varsa köşesiniz! 32 Günde 3.914,52 TL kazanın! İşte Temmuz ayına özel lokum gibi faizler

Bankalar son dönemde 32 günlük vadeli mevduat faizi oranlarını açıklamaya başladı. Bu anlamda Temmuz ayına özel vadeli mevduat faiz oranları toplu parası olanları mest etti. Bankalar müşteri çekebilmek için kendi içlerinde de rekabete girdi. Bu durum vatandaşların işine geldi.

CEPTETEB Vadeli Mevduat Hesabı

CEPTETEB’in %21,00 faiz oranları sonrasında Vadeli Mevduat Hesabı ile TL birikimleri bağlamında kişilerin düşük stopaj oranları ve yüksek faiz seçeneklerinden aynı anda kullanması amaçlanıyor. 32 günlük en yüksek faiz hesaplarına sahip bankalardan biri olan CEPTETEB, mevduat hesabı kapsamında vatandaşlara baya bir avantaj sağlıyor.

İNG Bank Vadeli Mevduat Hesabı

İNG Bank günlük vadeli mevduat hesabı kapsamında TL bağlamında %21,00 faiz oranları ile birikimlerini daha da katlamak isteyenlere güzel avantajlar veriyor. Günün her saati kullanılan Günlük Vadeli Mevduat Hesabı, birikimlerini en rahat şekilde arttırmak isteyenlere bomba avantajlarda sunuyor.

İşte Bankada 200 Bin TL’niz Varsa Alacağınız Aylık Tutar

ING

E-Turuncu Hesap

Faiz: %21,00

Net Kazanç: 3.498,08 TL

CEPTETEB

Marifetli Hesap

Faiz: %21,00

Net Kazanç: 3.498,08 TL

Anadolubank

Renkli Hesap

Faiz: %21,00

Net Kazanç: 3.498,08 TL

Odeabank

Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Faiz: %21,00

Net Kazanç: 3.498,08 TL

Alternatif Bank

VOV Hesap

Faiz: %22,25

Net Kazanç: 3.706,30 TL

N Kolay

N Kolay Bono

Faiz: %23,50

Net Kazanç: 3.914,52 TL

Fibabanka

Kiraz Hesap

Faiz: %22,50

Net Kazanç: 3.747,95 TL

DenizBank

Vadeli Hesap

Faiz: %20,00

Net Kazanç: 3.331,51 TL

Garanti BBVA

E-Vadeli Hesap

Faiz: %16,50

Net Kazanç: 2.748,49 TL

Enpara.com

Vadeli Hesap

Faiz: %16,00

Net Kazanç: 2.665,21 TL

Editörün notu: Haberimizde yer alan 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları bankaların kendi sitelerinden alınmıştır.