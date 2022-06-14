Banka Uyardı! Paranızı Hemen Çekin Yoksa Sıfırlanacak

Son zamanlarda bankalardan hesaplar, hesap güvenliği ve yatırım hesapları hakkında peş peşe uyarılar geliyor. Özellikle enflasyon oranlarının yükselmesi, vatandaşların alışveriş yapmasının güçleşmesine neden oldu. Bir zam haberi, kampanya ya da kredi haberleri gelir mi diye beklerken, bu sefer de hesap uyarısı geldi. İşte tüm bilinmeyenleri ile hesap ile ilgili gerçekler.

Ziraat Bankası Uyardı Son 3 Gün!

On seneyi aşkın bir süredir hareketsiz kalan veya herhangi bir şekilde işlem yapılmamış tüm bankacılık ürünleri Takas Bank’a devredilir. Buna göre Ziraat Bankası da bankacılık işlemleri ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen müşterilerini şubelerine beklediğini açıkladı.

Eğer sizin de bu şekilde pasif durumda olan ve hiç kullanılmayan bir banka hesabınız bulunuyorsa, kapatılmasında bir sakınca olmamaktadır. Eğer ki içerisinde bir yatırım hesabı yada vadeli – vadesiz bir hesabınız bulunuyorsa, Ziraat Bankası ile iletişime geçerek onun süresinin uzamasını sağlayabilirsiniz.

Süre Nasıl İşliyor?

İnternette yaygın olarak yanlış bir bilgi dolaşıyor. O da uyuyan hesap olarak da adlandırılan bu durumun hesabın açıldığı tarihi kapsadığının yazılmasıdır. Aslına bakılırsa uyuyan hesabın geçerli olduğu süre hesabın son hareket tarihidir.

Örnek vermek gerekirse: 3 mart 2012 yılında bir hesap açtırdınız ve aktif olarak kullanıyorsunuz. Son kullanma tarihi sürekli olarak değişeceği için bu hesabın uyuyan bir hesap şeklinde değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

Eğer 3 mart 2012 tarihinde bir hesap açtırdınız ve son olarak 3 mayıs 2012 tarihinde hesabınızda bir hareket olduysa bu sefer o tarihi takip eden 10 senelik sürenin sona ermesi ile hesabınız kapatılacaktır. Bu sebeple sürekli olarak kullandığınız hesaplarınız için bu şekilde bir durumun mümkün olmadığını da belirtmiş olalım.

Sadece Ziraat Bankası mı?

Her ne kadar Ziraat Bankası yaptığı açıklama ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmiş olsa da, aslında tüm bankaların bu şekilde bir uygulama yapması zorunludur. Bu sebeple kamu veya özel fark etmeksizin düzenli aralıklarla tüm bankalarda bulunan hesaplarınızı kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz. Eğer aynı bankada birden fazla hesabınız bulunuyor ve bir tanesini kullanmıyorsanız orada bulunan nakit parayı diğer banka hesabınıza alabilirsiniz.

Öncelikli olarak altını çizmemiz gereken bir konu bulunmaktadır. O da SPK ile birlikte TakasBank ortaklığında vadeli – vadesiz ve yatırım hesapları ile ilgili bir karar bulunmaktadır. Bu karara göre herhangi bir hareketi bulunmayan banka hesapları, en son hareket tarihini baz alarak hareketsiz bırakılır. Başka bir deyiş ile uluslararası bankacılık terminolojisinde bu durum uyuyan hesaplar olarak adlandırılmaktadır. Peki ama nedir bu

uyuyan hesap?

Uyuyan Hesap Hakkında Merak Edilenler

Bir bankada kullanılmakta olan bankacılık ürünlerinin tamamının belirli zaman aralıkları ile hareket etmesi istenir. Bu durumun öncelikli nedeni ise hesap sahibinin hayatta olup olmaması başta olmak üzere hesapların aktif olarak kullanılmasının istenmesidir. Eğer bir yatırım ürününü, vadeli yada vadesiz bir hesabı on sene boyunca kullanmazsanız bu sefer hesabınız uyuyan hesap olarak değerlendirilecektir. Peki ama bu şekilde hesaplara ne olur?

Kısaca şundan da bahsedelim: Hesabınızı kullanmıyor olmanız yada kullanmayacak olmanız hatta hesabın uyuyan hesap şeklinde algılanarak kapatılması asla hak mahrumiyeti doğurmayacaktır. Buna göre hesap Takas Bank üzerinde sizin adınıza açılan başka bir hesaba transfer edilir. Yalnız eğer vadeli bir hesap işliyorsa bu sefer vadesi aksayacaktır. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına uyuyan hesap seçenekleri söz konusu olduğunda hesaplarınızı düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.