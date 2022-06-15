Banka Müşterisi Olup Kredi Kartı Alan Herkese 5000 TL Veriliyor

Artan geçim sıkıntısına müjde niteliğinde birçok haber kamu ve özel bankalarından geliyor. Başvuran herkese 5000 TL faizsiz nakit desteği sunmaya hazırlanan bazı bankalar dar gelirli vatandaşın nakit ihtiyacını bir nebze de olsa karşılayacak. İlk olarak Garanti Bankasından gelen bu haber doğrultusunda başvuruda bulunan herkesin banka hesaplarına 5000 lira yatacağı bildirildi. Sıfır faiz oranıyla oldukça cazip olan bu imkân, acil nakit ihtiyacı doğanlar için oldukça cazip bir özellik taşıyor.

Garanti Bankası şubelerini ziyaret etmeye gerek olmadan mobil Garanti BBVA üzerinden müşteri olmak için başvuru yapanlar 5000 TL sıfır faizli kredi almaya da hak kazanacak.

Kampanyadan Nasıl Yararlanılır?

Garanti Bankası kredi kartı başvurularını mobil internet bankacılığı uygulaması ya da internet sitesi üzerinden yapılan başvuruları değerlendirmeye alacak. Kampanyaya katılım kredi kartı başvurusunun tamamlanmasının ardından devam edecektir.

12-31 Mayıs tarihleri arasında kredi kartı başvurusu onaylanan müşteriler, 30 Haziran tarihine kadar sunulan sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabilecek. Bu kampanyayı kaçıranlara özel 1-30 Haziran arasında yine kredi kartı başvurusu yapan ve onaylanan müşterilere özel taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor. Kampanya süresince taksitli nakit avans fırsatından her müşteri bir kez yararlanabilecektir.

Kimler 5000 TL Sıfır Faizli Kredi Alabilecek?

Kullanıma açılan 5000 T taksitli nakit avans desteği Garanti Bankası müşterileri tarafından 6 alık süreçte kullanılabilecek. Kullanılmak istenen nakit avans desteği 5000 TL üzeri ve 6 taksitten uzun vade süresine sahip olduğu durumlarda güncel faiz oranları kapsamında ödenecek taksit tutarları belirlenecektir.

Garanti Bankası kredi kartı müşterisi olmak isteyen ve BBVA mobil uygulama ya da internet sitesi aracılığıyla başvuruda bulunan herkes bu kampanyadan yararlanabilir. ATM ve cep telefonu aracılığıyla yapılan başvurular kampanya kapsamında kabul edilmemektedir.

Hangi Kartlar Kampanyaya Dâhil?

Her müşteri kampanyadan bir kez yararlanmak üzere Garanti Bankasına başvuruda bulunabilir. Kampanya süresince birden fazla kredi kartı başvurusu onaylanmış olsa bile sadece ilk onaylanan başvuru baz alınarak 5000 liralık faizsiz taksitli nakit desteği sunulur.

Sanal kartlar, ticari kartlar ya da ek kartlar kampanya kapsamında değerlendirmeye alınmıyor. Sadece bireysel kart ve asıl kart sahipleri bu kampanyaya başvurabiliyor.

5000 TL’nin Altında Limit Onaylanabilir

Garanti Bankası kredi kartı başvurusu yaparken limitin 5000 liranın altında onaylanması halinde alınacak nakit avansın miktarı da aynı oranda düşebilir. Kredi kartı limitinin düşük onaylanması halinde verilecek taksitli nakit avansında miktarı azalacaktır.

Faizsiz nakit avansından en kısa sürede yararlanabilmek için kredi kartının sahibine ulaşması, şifresinin belirlenerek kullanılmaya başlanması gerekiyor. Şifresi belirlenmemiş ve henüz aktif olarak kullanılmayan kredi kartları kampanya dışında kalmaktadır.

Sıfır Faizli Nakit Avans Kampanyasının Avantajları

Günümüzde pahalılaşan hayat şartları doğrultusunda acil nakit ihtiyaçlarının doğması an meselesi olabiliyor. Sadece banka müşterisi olma koşulu ile ihtiyacı olanlara sıfır faizli kredi desteği sunan Garanti Bankası, birçok kişinin yararlanmak isteyeceği kampanyalar arasında yer alıyor.

Kampanya şartlarının sadece ilk kez Garanti Bankası müşterisi olacak olanları kapsaması, mevcut banka müşterilerini hayal kırıklığına uğratsa da, mevcut müşterilere de özel pek çok avantajlı kampanya bulunuyor.

6 taksitte sıfır faizli geri ödeme avantajı sunan banka birçok özel ve kamu bankalarına da örnek teşkil ederek çeşitli nakit avans fırsatları sunuluyor. Bu kampanyaları takip ederek ve yararlanarak ekonomik olarak bütçenizi rahatlatabilir ve geri ödemelerini de faizsiz bir şekilde uzun vadede gerçekleştirebilirsiniz. Kampanyanın tüm detaylarına Garanti BBVA mobil uygulamasın da ve internet sitesinden inceleyebilirsiniz.