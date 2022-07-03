Banka borcu olan kişilere, son dakika müjdesi geldi! Borçlarınız siliniyor! Resmen açıklandı

Banka borcu olan kişilere, son dakika haberi geldi! Borçlarınız siliniyor! Resmen açıklandı… Son yıllarda ki enflasyon oranları vatandaşların borçlanmasına neden oldu. Birçok kişi bankaların nakit avanslarını kullanarak geçinmeye çalışmaktadır. Ancak sonrasında çoğu kişi nakit avansları geriye ödeyemedikleri için bankalara borçlu kalmaktadır. Ancak Garanti bankası borcu olan müşterilere müjde verdi. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 100 bin liraya kadar borç transfer kredisi verilecek. Bu sayede tüm bankalarda ki borçlar tek bir yerde birleştirilerek banka müşterilerine ödeme kolaylığı sağlanacak. Borç kapatma kredisinde ise 24 aya kadar vade seçeneği imkanı bulunmaktadır. Ancak faiz oranı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde faiz oranlarının da netleşmesi beklenmektedir. Peki, borç kapatmak kredisi şartları nelerdir? İşte ayrıntılar!

Borç Kapatma Kredisi Şartları Nelerdir?

Borcu olan vatandaşların borç kapatma kredisine başvuru yapabilmesi için ilk olarak garanti bankasının müşteri olmaları gerekmektedir. Garanti bankasının müşterisi olmak için şubeye gitmeye de gerek yok. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde müşteri oluna bilinmektedir. Borç kapatma kredisi için başvuru yapan adayların kredi notunun en az 1100 puan olması gerekmektedir.

Öte yandan başvuran adayların en az 3 aylık sigorta primlerinin ödemiş olması zorunludur. Son olarak ise emekli olan vatandaşlarının bu krediden faydalanabilmesi için emekli maaşlarını garanti bankasına taşıması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan müşterilerin tamamı bu krediden faydalanabilecektir. Peki, önemli kazanımları beraberinde getirme kabiliyetine sahip olan borç kapatma kredisine nasıl başvuru yaparız? İşte ayrıntılar!

Borç Kapatma Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

Bilinenin aksine borç kapatma kredisi mobil bankacılık üzerinden yapılmamaktadır. Başvuru yapmak isteyen kişiler bizzat bankanın şubelerine gitmesi gerekmektedir. Başvuruda müşterilerden istenen bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler gelir belgesi ve kredi belgesidir. Bu belgeler ve kimlik belgesi ile şahsen başvuru yapılmaktadır. Başvuruların sonuçlanması ise en geç 7 iş günü kadar sürmektedir. Ancak genel olarak aynı gün başvurular sonuçlanmaktadır. Başvurular olumlu sonuçlanan müşteriler başvuru sonuç gününden sonra kredi tutarını çekebilmektedirler.