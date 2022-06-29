Balkan Ninnisi’nde Hikaye Yeni Başlıyor!

TRT’nin Elveda Rumeli dizisinin özleyenleri heyecanlandıran yeni projesi Balkan Ninnisi dün akşam ikinci bölümüyle ekranlara geldi.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın başrolünde yer aldığı kadrosunda Emre Bey, Özlem Türkad, Sarp Bozkurt, Merih Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Balkan Ninnisi ilk bölümüyle geçer not almıştı.

Dün akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelen Balkan Ninnisi dizisi reytinglerde iyi oranlar alsa da henüz bir sıçrama yapamadı. Ancak dün akşam dizide asıl hikayenin yenin başladığı da görüldü..

Bu sene düşük reytinglerle seyreden yaz dizilerinde yüzü az da olsa gülen yapımlardan biri TRT’nin yeni dizisi Balkan Ninnisi oldu.

Üsküp’te çekilen dizi sıcak hikayesi ve komedisiyle izleyenleri kendisine çekmeyi başardı. Balkan Ninnisi reytinglerde 3 ve 4’lü oranlar alarak bu yaz düşük reytinglerde yüzü gülen yapımlardan biri oldu.

Balkan Ninnisi son bölümünde asıl hikayenin yeni başladığı görüldü.

Geleneklerine bağlı Bir Türk aileyle aynı şekilde geleneklerine bağlı bir Makedon ailenin çekişmesinin anlatıldığı dizi de iki ailenin aynı konakta yaşamaya başlaması ile hikaye adeta yeni başlıyor.

İlk başlarda Makedon kızı ile Türk genci arasındaki imkansız aşk olarak anlatılan dizide asıl hikaye ailelerin beraber aynı konakta yaşamak zorunda kalmasıyla başlıyor.

Dün akşamki son sahnede iki ailenin aynı konakta yaşamak zorunda kaldığı görüldü. İzleyici şimdi bu iki köklerine bağlı ve siyasi nedenlerden ötürü düşman olan ailenin aynı konakta çekişmesi ve çocuklarının imkansız aşkına misafir olacak.