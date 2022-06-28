Balkan Ninnisi Yayından Kalkacak mı?

Balkan Ninnisi TRT 1’in yaz ekranını canlandıran ve hareket katan dizilerinden bir tanesi. Ancak dizi ile ilgili şöyle bir tehlike var. TRT 1 yaz ekranına hızlı girdi. Hem Seni Kalbime Sakladım hem de Balkan Ninnisi gibi diziler aslında kış sezonu dizileri kadar iddialı yapımlar. Her ikisi de başladığından beri seyircilerin ilgisini çekti. Başarılı bir performans sergileyen bu iki dizinin şöyle bir problemi var. Eğer yaz dönemini başarılı bir şekilde geçirmeye devam ederlerse kış sezonunda da devam edebilirler. Ama TRT 1 bu sıralar çok yoğun bir programa sahip. Bu iki dizinin hangi gün yayınlanacağı sorunu kışın bir problem haline gelebilir.

Balkan Ninnisi

Başrollerinde Erdal Özyağcılar ve Özlem Conka gibi seyircilerin sevdiği usta isimlerin bulunduğu dizinin iki genç başrol oyuncusu ise Merih Öztürk ve Emre Bey. Her ikisi de hem fiziksel olarak göz dolduran hem de performansları çok beğenilen oyuncular. Hal böyle olunca ekrana gelir gelmez Balkan Ninnisi övgü almaya başladı. Dizi dikkat çekmeye ve beğenilmeye başlayınca da TRT bu diziyi ilgili önemli bir karar almak zorunda kaldı. Bu dizinin yayından kalkmaması ve sonbaharda da devam etmesi için TRT bu diziye bir gün ayırmalı ve aynı zamanda yeni bir dizi ile anlaşma yapmamalıdır. Ancak her kanal olduğu gibi TRT için de yeni sezonda yeni bir dizi anlaşması yapmamak kolay değil.

Yeni Dizi Olmayacak mı?

Eğer Balkan Ninnisi devam edecekse ve bu denli eğlenceli ve renkli bir yapım yoluna TRT 1 ekranlarında devam edecekse TRT’nin yeni sezon için radikal kararlar alması gerekiyor. Yapımcı şirket de dizinin akıbetinin kesinleşmesini istiyor. Bu durumda TRT 1 zor bir karar verecek ve dizi için kesin bir karar alacak. Tabi bu durum da dizi izlendikçe bir problem olmaya devam edecek. Dizi izlenirse ve yaz sezonu boyunca reytingler istenen seviyede devam ederse gelecek sezon programı için bir sorun oluşturuyor. Ama şimdiden de izlenip izlenmeyeceğine göre bir karar almak zor görünüyor.

Seni Kalbime Sakladım İçin de Geçerli

Bu problem TRT 1’in bir başka dizisi olan Seni Kalbime Sakladım için de geçerli. Bu dizide ekrana gelir gelmez beğenildi. Başrollerinde ekranın aranan ve sevilen yüzleri Sevda Erginci ve Mert Duymaz2ın yer aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi romantik komedi türündeki yaz ekranı dizileri ile bir yarış içerisinde. Oldukça güçlü bir rakip olan dizinin de reytingleri şu an çok iyi gidiyor. Eğer böyle devam ederse de Eylül sezonunda da devam etmesi gerekiyor. Ancak bu diziye de Eylül’de bir gün bulmak çok zor olabilir. Çünkü kanalın Eylül programı çok yüklü ve herhangi bir yeni dizi için gün belirlemek çok zor.

Yeni Yayın Dönemi ve Yeni Diziler

Yaz gelmeden ekrana gelmeye başlayan yaz dizileri arasında sıkı bir rekabet olacak. Eskiden sadece romantik komedi türünde olan yaz dizileri de artık boyut değiştirdi. Hemen her tür diziyi de bazen ulusal kanallarda görebiliyoruz. TRT de yaz dizileri arasında yine bir Balkan dizisine yer verdi. Üstelik bu dizide daha önce yayınlanan ve çok sevilen oyuncular da yer alıyor. Başta Erdal Özyağcılar olmak üzere daha önceki Elveda Rumeli’de evli bir çifti canlandıran kaymakam Erman Saban ve Suzana Akbelge de bu dizide oynuyor. Ayrıca Filiz Ahmet de kadroda yer alıyor. Bakalım TRT 1 yeni yayın döneminde bu diziye yer açmak için yeni sezonda başlayacak olan dizilerden vazgeçecek mi?