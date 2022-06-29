Balkan Ninnisi Dizisinde Beklenmedik Veda!

TRT’nin yeni dizisi Balkan Ninnisi’ne nazar değdi! Diziden ilk ayrılık haberi geldi.

Henüz ikinci bölümü yayınlanan ve bu yaz düşük seyreden yaz dizileri arasında en yüksek reyting oranlarını alan Balkan Ninnisi dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı!

Balkan Ninnisi dizisinde vedayı kişisel sosyal medya hesabından açıkladı!

Balkan Ninnisi dizisi bu yaz en çok izlenme oranlarını alan yaz dizisi oldu. Hikayesi ve kadrosuyla Elveda Rumeli’yi hatırlatan dizi ekranlara yeni bir soluk getirmişti.

Ancak dizinden kötü haber geldi!

TRT’nin merakla beklenen yeni dizisi Balkan Ninnisi dün akşam ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Dizi henüz ikinci bölümü sonrası ayrılık haberi ile sarsıldı!

Üsküp’te çekilen dizi için oyuncular ve kamera arkası ekip ailelerini bırakıp Makedonya’ya gitmişti. Ancak beklenmedik bir veda geldi.

AYRILIK NEDENİ KAFA KARIŞTIRDI!

Dizinin yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziye veda etti!

Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldığını duyurdu! Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Karaca veda nedeni olarak ailesini çekimleri yapılan Üsküp’e yanına alamayacağını anlayıp diziden ayrılmak istediğini ilettiğini açıkladı. Ancak açıklamada kendimle ilgili kısım dediği noktada başka ayrılıkların yaşanacağı sinyalleri verildi.

BAŞKA AYRILIKLAR DA MI YAŞANACAK?

Başarılı yönetmen açıklamasında “Dedikoduları başlayan durumu ilk ağızdan açıklayayım. Bu şahsi bir açıklama olduğu için kendimle ilgili kısmını yazacağım. Ailelerimizi bırakıp Üsküp’e geldik. Başta eşimi ve 5,5 yaşındaki oğlumu buraya almaktı planım. Yakın zamanda ikinci çocuğum da dünyaya gelecek. Ancak buradaki koşulların aileme uygun olmadığını ve ailemin burada huzur içinde yaşayamayacağımı anladım. Yapımcımıza Türkiye’ye dönmek istediğimi söyledim. Tüm ekibe teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA