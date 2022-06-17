Bakanlık duyudu! Başvuru yapanlara 1650 TL ödeniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin gerçekleştiğini açıklayarak önemli konuya değinmiş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derya Yanık sosyal ve ekonomik destekten faydalanan çocuklarımız için ailelerinin hesap numaralarına haziran ayı için toplam olarak 238 milyon lira ödenek yapıldığını açıklamış bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yapmış olduğu yazılı açıklama ile Bakanlığın çocukların temel olan ihtiyaçlarını ve okul giderlerinin karşılanması adına ihtiyaç sahibi olan ailelere sosyal ekonomik destek hizmeti sunulmuş olduğunu belirtti.

Bu şekilde ekonomik gerçekler ile aile bütünlüğünün devam etmesinin önü açılacak. Çocukların ailelerin yanında büyümesinin amaçlandığını ifade etmiş olan Derya Yanık sosyal ve ekonomik destekten faydalanan her bir çocuk için aylık olarak ortalama 1.650 lira civarında destek sağlandığını ifade etti.

Bakan yanık sosyal ve ekonomik destekten yararlanmış olan çocuklarımız için ailelerinin hesaplarına Haziran ayı dahilinde toplam 238 milyon lira para yatırıldığının bilgisini verdi sosyal ve ekonomik destek kapsamında faydalanan çocukların bunların beraberinde sosyal ve kültürel etkinlikler ile de desteklendiğinde vurgu yapan bakan Derya yanık açıklamasında şunları ifade etti.

Bakan Derya Yanıktan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinde 147 Bin Çocuğun Faydalanacağını Belirtti

Sosyal ve ekonomik destek hizmetinin etkinliğinin daha da artırılması olan projemiz okul destek projesi ile çocuklarımız için tarihi mekanlara gezintiler müze ziyaretleri doğa sporları ile etkinlikler organize yapılacaktır. Yetenekleri ve alakaları doğrultusunda sportif ve sanatsal kurslara katılımları sağlanacaktır.

Çevre temizliği beraberinde ağaç dikimi yaşlı ve engelli gibi özel grupta yer alan kişiler ile bir araya gelebileceklerini ifade eden bakan Derya Yanık bilinç ve farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk çalışmaları ile onların sosyal yaşama katılmalarına olanak sağlıyoruz dedi.

İhtiyaç Sahibi Aileleri Çocukları İçin Sosyal Ekonomik Destek

İhtiyaç sahibi olan ailelere çocukları için bu ay toplam olarak 238 milyon lira sosyal ve ekonomik destek sağlanacak. Sosyal ve ekonomik destek ailelere çocuklarının okul giderleri ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaları maksadı ile ödemesi yapılacaktır.

Sosyal ve ekonomik destek hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz. Ekonomik sebepler ile aile bireylerinin birbirlerinden kopmasını engellemek adına çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümeleri için hem maddi hem de manevi olarak destek sunuyoruz.

Sosyal ve ekonomik destek ödemesinde faydalanmış olan çocuklarımız için pek çok etkinlik düzenlemeyi de planlıyoruz. Yapılmış olan maddi desteğin beraberinde çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine zemin hazırlayarak onları daha sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinde katkıda bulunuyoruz.

Sosyal ve Ekonomik Yardımı Nedir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca senelerdir devam etmekte olan sosyal ve ekonomik destek yardım ı yoksul olan ve muhtaç durumda olan ailelerin çocuklarının kendi kendilerine bakabilme seviyesine ulaşana kadar ailelere yapılan ekonomik desteği ve psiko sosyal desteği içermiş oluyor.

Yani bu yardım ile ailelere ve çocuklarına maddi olarak beraberinde psiko sosyal destek de sağlanmış oluyor. Sosyal ve ekonomik destek yardımı kendi içinde geçici olarak ekonomik destek ve süreli ekonomik destek olacak şekilde uygulanıyor.

Geçici olarak yapılan ekonomik destek senede bir veya iki defa uygulanırken devamlı ekonomik destek ise belirli bir süre içinde her ay uygulanıyor. Çocukların ilköğretim lise ve üniversite eğitimi aksaklık olmadan beslenme sağlık ve benzeri asgari ihtiyaçlarını karşılama adına yapılmış olan sosyal ekonomik destek yardımı psiko sosyal desteği ve beraberinde rehberlik hizmetini de içermiş oluyor.