Bakan Vedat Bilgin Temmuz Asgari Ücret zammını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgin, milyonlarca asgari ücretli çalışanı sevindiren bir haberin detaylarını verdi. Temmuz ayında ikinci bir aşari ücret zammı beklentisi içinde olan vatandaşlara Bakan Bilgin’den heyecanlandıran sözler geldi.

Sözlerinde enflasyona karşı çalışanların tüm haklarının korumalarının altında olduğunu bildiriyor. Çalışanları ve emeklerini enflasyona arşı ezdirmeyeceklerini de sözlerine ekliyor. Açıklamalarında Temmuz ayını işaret eden Bakan Bilgin, yeni bir zam haberi ile tüm çalışanların yüzünün güleceğini belirtti.

Asgari Ücret Zammı Temmuz’da Gelecek mi?

Enflasyon ile büyük bir mücadele vermek zorunda kalan Türk vatandaşı, yılbaşında asgari ücrete gelen zam sonrası fiyatlardaki artışlarla birlikte ne olduğunu anlamadı. Devlet yetkilileri tarafından sürekli yinelenen Temmuz zammı haberi, birçok vatandaşın cebini rahatlatacak boyutta olacak mı akıllardaki bir diğer sorular arasında yer alıyor.

Bakan Vedat Bilgin, küresel çapta yaşanan Covid-19 salgının büyük ölçekli bir ekonomik krize neden olduğunu vurguladı. En son 2008 yılında bir ekonomik kriz ile karşı kaşıya kalmış olan Türk milleti, 2022 yılında da yine aynı olası ihtimallerle karşı karşıya.

Tüm bunlara karşın Türkiye ekonomisinin büyümekte olan ilk 3 ülke arasında yer aldığını ve ekonomileri en güçlü Avrupa ülkelerinin bile bu süreçten etkilendiğini belirtiyor.

Asgari Ücret Sorusunun Cevabı Açıklamada

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek bir zam gelecek mi sorusu karşılığında tüm detaylarıyla açıklamasında cevapladığını söyledi. Söylenecek fazla bir şeyin olmadığını ve asgari ücret zammı için vatandaşların Temmuz aynı beklemeleri gerektiğini vurguladı.

Açıklamalarında sadece asgari ücret ile çalışanların değil, tüm kamu ve özel sektör emeklilerinin de yüzünü güldürecek zam haberlerinin yolda olduğuna işaret etti. Enflasyona karşı milletinin yanında olan bir devlet imajı çizmek adına atılan bu kararların yeni zamların habercisi niteliğinde olması da vatandaşın aklını kurcalayan sorular arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz Zammı İçin Ne Diyor?

13 Haziran tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde görüntülenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam öncesi ve yükselen enflasyon konularına ilişkin bir takım açıklamalarda bulundu. Açıklamasında vatandaşın dolar alışkanlığını başka değerlerle değiştirmek için çeşitli yöntemler denediklerini belirtti.

Gerçekliği yansıtmayacak şekilde yükselen hayat pahalılığı karşısında etkili tedbirler almak için çalıştıklarını belirten Erdoğan, Temmuz ayındaki mevcut enflasyon farkları ile yeni kararların da alınacağının sinyallerini verdi. Milli gelir sıralaması tablosunda Türkiye’nin ilerlemesinin önünde engel teşkil eden herkesle ve her durumla mücadele etmeden ölmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Asgari Ücret Temmuz Ayında Ne Kadar Zamlanacak?

İkinci büyük bir asgari ücret zam beklentisi içinde olan vatandaş 4 bin 253 TL olan ücretin kaç liraya kadar yükseleceğini merak ediyor. Haziran ayının ortalarında iken çok az bir sürenin kalması, enflasyon karşısında iyice bütçesi daralan dar gelirlinin maaşının ne kadar olacağı sorusu, son günlerde akıllarda yer alan tek soru.

Artık büyük ölçüde kesinlik kazanmış bir durumda olan asgari ücret Temmuz zammı için gözler açıklanacak verilere çevrilmiş durumda. Haziran aynın enflasyon verilerinin d açıklanmasının ardından giderek artan market ve akaryakıt fiyatları tüketici vatandaşın nasıl geçineceğine dair sıkıntıya düşmesine neden oluyor.

Zam oranının asgari ücreti ideal bir pozisyona yükseltmesi halinde enflasyonla gerçek anlamda mücadele etmek dar gelirli çalışan için bir nebze mümkün hale gelebilir. Aksi halde alım gücünün giderek yok olması çocuklu aileleri daha da zora sokuyor.