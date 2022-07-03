Az önce açıklandı! Bu ay kiracılara kira yardımı ödemesi yapılacak! Şimdi ev sahipleri düşünsün

Bu ay kiracılara kira yardımı ödemesi yapılacak! Az önce açıklandı! Devletten kiracılara harika haber geldi! Kiracılar her ay 1.150 lira devlet yardımı alacak. Bu yardımdan yararlanmak isteyenler için başvurular başlıyor. Bu yardımların kime ve hangi şartlarda verileceği merak konusu olmaya başladı. Kiracılar yapılacak olan yardımdan yararlanıp yararlanmayacaklarını araştırmaya başladılar. İşte bu konu ile ilgili tüm detaylar burada…

Bakanlık Açıkladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı yeni ev sahibi ve kiracı olacak vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Kentsel dönüşümüne paralel olarak kira yardımları da tüm hızıyla devam ediyor. Büyük şehirlerde ödenen miktar 1.150 liraya kadar çıkarken, küçük, seyrek nüfuslu illerde bu yardım 715 liraya ulaşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen bu destekler 18 ay sürecek. Bu ödemeler duruma göre 36 aya kadar çıkabilmektedir. Konutları kentsel dönüşüm kapsamında olan ailelerin kira yardımı başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bu başvurular İl Çevre ve Şehircilik Bürosuna, belediyelere veya sosyal yardım derneklerine yapılabilir. Bu başvuruların detayları yine bu bürolardan, belediyelerden ve sosyal yardım derneklerinden alınabilir.

2022’de Yeni Artışlar Gelecek!

2021 yılında kentsen dönüşümler nedeniyle kira yardımı 1150 TL’ye kadar çıkıyordu, en düşük yardımlar ise 715 TL düzeyindeydi. Ancak bu ödemelerin 2022 yılında artması bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kira sübvansiyonunun da 2022’de değişmesi bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de kira yardımı 1150 TL olarak belirlenirken, aynı hak sahiplerine tek seferlik 5425 TL destek de sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni ev alacakları ve kiracıları desteklemeye devam ediyor! Destek ödemeleri farklı şehirlerde farklı miktarlar olarak ödenmektedir. Belirlenen miktar kentsel dönüşüm sonucunda kiracılara ödenmektedir. Bu yardım büyük şehirlerde ayda 1150 liraya ulaşırken, nüfusu az olan küçük şehirlerde 600-715 lira arasında değişiyor. Bu ödemeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18 ay süreyle sağlanmaktadır. Bu ödemeler duruma göre 36 aya kadar çıkabilmektedir. Bulunduğunuz şehre göre bu ödemelerin güncel miktarını öğrenerek başvuruda bulunabilirsiniz. Kentsel yenileme kapsamında konutları kentsel yenileme alanında bulunan vatandaşların kira yardımı başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Vatandaşlar il çevre ve şehircilik bürosuna, belediyeye veya sosyal yardım derneklerine başvurabilirler.