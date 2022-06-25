Aylık 30.000 TL maaş ile vasıflı/vasıfsız gemi personeli alım ilanları! Nasıl gemide çalışabilirim?

30.000 TL maaş ile vasıflı/vasıfsız gemi personeli alım ilanları… Büyük bir çalışma sahasına sahip liman ve denizcilik sektörü müjdeyi verdi! Özel sektörün yapmış olduğu alımlar ile oldukça geniş bir çalışma ağına sahip olan sektörde yeni personel alımları internette yayımlandı. Maaş konusunda yüksek meblağlar ile çalışma fırsatı sunan denizcilik alanı personel bulmakta zorlanıyor. Uluslararası çalışan denizcilik şirketleri maaşları döviz bazlı verilmektedir. Aylık 1250-1600 dolar arasında kişinin vasfına göre maaş veriliyor. Güncel kurda 30.000 Türk Lirasına ulaşan ve geçen maaşlar oldukça büyük kazançlar elde etmeyi sağlıyor. Denizcilik alanında tecrübe kazanmak ve tecrübe sahibi olanlar için büyük fırsatlar sunuyor. Peki, uluslararası gemilerde nasıl çalışabiliriz? İşte detaylar!

Nasıl Gemide Çalışabilirim?

Gemi adamı maaşları döviz kuru hesaba katıldığı zaman oldukça büyük meblağlara tekabül ediyor. Tecrübeli tecrübesiz herkesin ilgisine çeken bu işe sahip olmak sanıldığı kadar kolay değildir. Devlet tarafından yapılan gemi adamı kurslarını başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Bununla beraber gemide yapacağınız işe yönelik bir tercih yapmanız gerekir. Böylece son derece avantajlı bir iş sürecine dahil olabilme fırsatını elde edersiniz.

Gemi adamı eğitim kurslarını tamamlayan kişiler için sıradaki aşama sağlık raporunu almak olur. Sağlık raporu tam teşekküllü hastanelerden alınacak gemi adamı olur onayını almak zorunludur. Kurslar 32 günlük süreçte devlet kontrollü ilgili üniversitelerin denizcilik fakültesinde yapılmaktadır. Gemide çalışmak için zorunlu olan belge gemi adamı cüzdanı olarak da geçmektedir. Gemi adamı cüzdanına sahip olmak için kursları tamamlamış olmak gerekir.

Gemi Adamı Cüzdanı Ücretli Mi?

Gemide çalışabilmek için zorunlu olan gemi adamı cüzdanı harç ödemesi yapılmadan verilmemektedir. Yapacağınız işin niteliğine göre belgenin fiyatı değişiklik göstermektedir. Vasıfsız bile çalışmak isteyenlerin gemide işe başlaması için gemi adamı cüzdanı ve sağlık raporu alması gerekmektedir. Gemi adamı cüzdanı ücretlidir. Aynı zamanda gemi adamı olmak için ilgili kurslar da ücretlidir. Kursların ücretleri farklı kurumlar olduğu için değişiklik göstermektedir. Gemi adamı belgesi 1600 TL ve 3000 TL arasında değişmektedir. Bu belgeleri edindikten sonra gemilerde çalışabilirsiniz!