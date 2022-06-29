Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Boşanıyor Mu? İstifa Sonrası Evlilik De Mi Bitti?

CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun özel yaşamını partiye de karıştırıp hem liyakat yapması hem sadakatsizliğindeki terbiyesizliği gündem olmuştu.

Aykut Erdoğdu’nun eski eşi Özge Erdoğdu’nun telefon kayıtlarını yayınlaması üzerine CHP’de deprem yaşandı. Aylar öncesine ait telefon kaydında Aykut Erdoğdu eşini aldatmadığına ikna etmeye çalışırken karısını aldattığı şimdiki eşi Tuba Torun için “50 kişiyle beraber olan biri, ben ona babalık yaptım” diyor.

Kayıtlarda ayrıca Aykut Erdoğdu eşini aldattığı Tuba Torun’u partiye aldırtmak için adam kayırma yaptığını da itiraf ediyor.

Bu görüşmeler sonrası partili vatandaşlar her ne kadar eski eşin zamanlamasını manidar bulsalar da yapılanın kabul edilemez olduğunu özel yaşamı geçip partiye liyakat sokulduğunu söyleyerek Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun’un hemen partiden ihraç edilmesi gerektiğinde hem fikir olmuşlardı.

Ve beklenen açıklama geldi!

CHP’den yapılan açıklamada “İstanbul Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu ve YDK Üyemiz Tuba Torun Erdoğdu gördükleri lüzum üzerine partimizden istifa etmiştir.” dendi.

Açıklamada ayrıca “Sayın Genel Başkanımız yaşanan süreç ile ilgili kararı kendi takdirlerine bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler” de denildi.

Şimdi gözler Tuba Torun’a döndü. Sosyal medyada Tuba Torun için “Bu midesizlikle hala evli mi kalacak” “Vekillik de gitti evlilik de biter” “İyi partiye koşarlar şimdi” gibi yorumlar yapıldı.