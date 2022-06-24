Ayhan Akman Galatasaray’a Yeni Göreviyle Geri Döndü!

Galatasaray’ın eski futbolcusu Okan Buruk sarı kırmızı camiasına teknik direktör olarak geri döndü!

Sarı kırmızı camiada Okan Buruk dönemi resmen başlarken eski futbolculardan Ayhan Akman’da takımına geri geldi.

Peki Ayhan Akman hangi görevde olacak? Ayhan Akman Galatasaray’da hangi görevde yer alacak? Ayhan Akman yeniden yuvasına döndü!

Okan Buruk’un teknik direktör olarak Galatasaray’a dönmesi sonrası yardımcıları da belli oldu. Buruk’tan sonra Ayhan Akman’ın da takımdaki yeni görev yeri belli oldu.

İspanyol Domenec Torrent’ten sonra Galatasaray’da Okan Buruk dönemi başladı. Okan Buruk eski takımına teknik adam olarak döndü ve yapacakları şimdiden merak konusu oldu.

Okan Buruk’un yardımcısı da açıklandı.

Galatasaray yeni teknik adamı Okan Buruk’un yardımcısı Başakşehir’de de birlikte çalışacağı İrfan Saraloğlu oldu.

AYHAN AKMAN’DA DÖNDÜ!

Galatasaray’da Okan Buruk’tan sonra bir isim daha camiasına yeni göreviyle geri döndü. Florya’ya geri dönen bir diğer isim Ayhan Akman oldu.

Ayhan Akman’ın Futbol Direktörü Cenk Ergün ile çalışacağı öğrenildi. Ayhan Akman Galatasaray’ın yeni idari menajeri olarak Cenk Ergün’ün ekibine katıldı.